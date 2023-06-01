安溥取消高雄攻蛋！忍不住嘆「怎麼那麼難」 頸椎手術後狀況曝光
安溥帶著「潮水箴言」演唱會無法在高雄巨蛋完成的遺憾，但又不想讓久等的歌迷失望，她宣布8月5日將在台北流行音樂中心、8月12日在高雄流行音樂中心舉行「時寐」演唱會。安溥除了分享無法順利在高雄巨蛋開唱的心情，嘆「怎麼這麼難」，也透露先前因為頸椎破裂，緊急動手術後的身體狀況，直言：「永生難忘。」
記者吳雨婕/綜合報導
對於「潮水箴言」未能在高雄巨蛋演出，安溥忍不住哀嘆：「怎麼這麼難啊！但應該不只是我一個人面對檔期改變會有遺憾，在舞台上表演的人，大概就是因為這樣，所以會發奮努力，一起經營任何還可以有的下一場演出，期待緣分可以重新再牽起來。尤其是這兩年，檔期被推遲、取消，我們都懷抱同樣的心願，就是想要在舞台上撐到可以相見的那一天，所以我的遺憾，應該會變成一種為母則強、反而更打起精神經營表演的心情。」
至於粉絲最關心的安溥傷勢與手術後的復原情況，她說：「我是很突發的頸椎軟骨破裂，當時剛好遇到了連假假期，所以等了比較多天才開刀，由於軟骨破裂直接壓迫到肩頸的神經，所以痛感非常持續而明確，永生難忘。做完手術後清創，換了一個人工椎間盤，從此我在生命中得到了一個比鑽石還貴、以後可以帶著走的寶物。」
「時寐」演唱會的文案由安溥親自撰寫，開頭以「時光就是我這生的愛人」破題，被問到為何視時光為此生的愛人？安溥回答：「我們跟歲月、或是人類對時間的感受，都是相愛相殺的，要不是有感受到時間的存在，我們其實很難在生命的刻度裡，記得或留下那麼多可貴的時光，就算那些時光或記憶有一些是痛苦、慘烈的，但是活到我們這個歲數，可能會感覺不管好回憶、壞回憶，人生可以回憶都是非常珍貴的事情，大過於一片空白。」這也像她對於愛情的看法：「大家都期待幸福快樂，但是在我的人生裡面，愛情是非常深刻的人際關係，有人能在生命裡留下刻度，無論如何我都非常珍惜。」