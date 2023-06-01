巷仔內／霹靂火戲碼落幕！泰山經營權變天　70年老品牌蒙塵

宏碁子公司倚天酷碁創新版上市　股價持續強勁再飆漲停

▲宏碁子公司倚天酷碁31日以承銷價26元正式上市掛牌交易，並以漲停開出紅盤，而今（1）日股價持續強勁，再飆漲停，來到31.45元。（圖／倚天酷碁提供）
▲宏碁子公司倚天酷碁31日以承銷價26元正式上市掛牌交易，並以漲停開出紅盤，而今（1）日股價持續強勁，再飆漲停，來到31.45元。（圖／倚天酷碁提供）

記者許家禎／台北報導

宏碁子公司倚天酷碁31日以承銷價26元正式上市掛牌交易，並以漲停開出紅盤，而今（1）日股價持續強勁，再飆漲停，來到31.45元。倚天酷碁1至4月份累計營收新台幣5.52億元，年增23.54%。值得關注的是，倚天酷碁電動滑板車目前銷售全球超過30個國家，今年Q1已出貨逾1.5萬輛，相當於去年全年出貨量，上半年更可望突破3萬輛，營運動能相當可觀。

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宏碁子公司倚天酷碁旗下主要產品線包括電腦周邊、衣著箱包（Acer Apparel）以及智慧移動（eMobility）等三大面向，在產品研發上亦持續深耕ESG相關領域，備受市場注目。

Acer Gadget倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，倚天酷碁所開發的產品多以創意結合科技成就智慧生活，從電腦週邊配件硬體出發，結合軟體與服務，探索科技在人類生活的各種可能性。在AI、大數據、ESG概念以及宏碁集團的資源整合優勢下，不論是電動輔助自行車ebii、電動滑板車、eKinekt酷騎桌、運用永續再生材質製作Vero包袋產品系列，都可望持續推升公司營運動能，為倚天酷碁獲利表現再創新猷。

根據統計，全球電動輔助自行車市場到2030年有高達409.8億美金的規模。倚天酷碁聚焦的eMobility領域中，主要開發電動輔助自行車ebii、電動滑板車、eKinekt酷騎桌等產品；利用自身創新核心能力在產品成形前投入設計與研發能力，並挾有宏碁集團多元化夥伴的競爭優勢，從電池核心技術到後勤維修能力不等，拉開與競爭同業的差異。除了電動輔助自行車ebii與電動滑板車外，搭載多項創新功能，動能轉電能的eKinekt 酷騎桌也是重要的產品之一。

eKinekt酷騎桌結合動力騎乘與電能發電，實現了工作及運動兩種模式下的電能自發電，同時兼具環境友好設計與使用便利性。

除了硬體開發外，有效將AI與大數據運用於產品上也是倚天酷碁eMobility產品的優勢之一。旗下品牌Xplova過去經營自行車錶與訓練台產品累積大量的騎行紀錄，經大數據分析，研發團隊歸納出幾個騎行者的參數，並透過這些參數調整出最適騎行者特性的車輛設定；未來也將進一步把AI的研究方向著重在騎行者行為分析與車輛調控方面的應用，讓eMobility產品成為最適合個人騎乘的車輛。

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