誰是夢幻CEO？張忠謀奪第一　張國煒、「一兆男」黃仁勳也上榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
在第6到第10名部分，依序是「聯電創辦人曹興誠」（24.8%）、「奇美集團創辦人許文龍」（20.5%）、「統一企業董事長羅智先」（17.7%），以及「誠品生活董事長吳旻潔」（16.1%）、「宏碁集團創辦人施振榮」（14.3%）。
觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較於國外興盛的接班文化，台灣因為以中小企業為主，家族事業比例高，組織雖然扁平化，但是創辦人經常身兼數職，可能較無暇去深思或落實接班人計劃。
同時在台灣業界，「所有權」和「經營權」兩者之間，是否要明確分離，看法相當分歧，哪種模式較佳仍有爭議，例如由企業創辦人的後代，維持「大股東」主政；還是對外尋求專業的高階經理人，或者由內部資深員工升任，擔任「經營舵手」；或是兩種模式並行，採「雙CEO共治」方式；甚至是「大股東」和「專業經理人」一起組成「多人決策委員會」。
楊宗斌進一步指出，社會結構轉向高齡化、少子化，結果「董總字輩」拚到快退休，有的卻自認能安心交棒的人選少；有的則是遇到第二代、第三代，對自家生意沒興趣，或者與長輩經營理念有歧見，行事風格迥異。
楊宗斌說明，相較下，若交棒給專業經理人，特別是「空降部隊」，企圖大刀闊斧革新，不但要先得到基層員工與「老臣們」的認同，由於本身持股不高，若績效與薪酬無法成正比，常常引來「肥貓爭議」，甚至碰上董監改選大戰，容易導致CEO位置更迭頻繁。
楊宗斌建議，企業高層，開始培養接班人的年紀，大約設定在35歲以前，約4、5年後正式接班，代表接下來「7年級生」，有望成為CEO的主要年齡層。
當然新一代的接班人，面臨嚴峻的挑戰可不少，像是在「後疫情」時代，全球供應鏈重組，還有缺料、缺工的漲價效應，甚至因為「地緣政治」衝突，牽動企業產線或銷售據點的佈局，皆攸關未來營運的成敗。
還有從傳統代工、製造，進入AI、自動化時代，由實體通路，進入電子商務，都考驗著接班人的反應速度，能否跟上「數位轉型」潮流，同時守住企業的核心價值。
更多「黃仁勳旋風」相關新聞。