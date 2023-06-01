亞尼克今起開搶「100元生乳捲」！手機「中2碼」生乳捲買1送1

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歡慶北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，即日起至6月30日，掃描QRcode加入「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得「50元折價券」，可分別於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費。
6月1日至6月3日，更將於市府捷運站點，推出「百元購買生乳捲」驚喜活動，每日10:10準時開始，限額30名，可享100元購買原味生乳捲1條。
📌手機「中2碼」買一送一
6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。
📌生乳捲10週年慶！消費滿額贈送「原味生乳捲」
亞尼克生乳捲10週年慶限定優惠， 即日起至7月2日，於門市消費滿3300元、或於官網團購滿12件商品，即贈送「原味生乳捲」乙條（原價380元）。
📌星巴克「全品項」85折！消費滿額送「特大杯」飲品
星巴克即將於6月2日、6月16日，，舉辦「美好夏日購物派對」，購買「全品項」享85折優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「特大杯好友分享優惠券」一張。（好友分享優惠券兌換期間為美好夏日購物派對隔天，活動日為6月2日之兌換日為6月3日～6月9日；活動日為6月16日之兌換日為6月17日～6月23日。可累贈，以小白單形式提供。）