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AI掀熱潮！輝達、Meta相關概念股翻漲　分析師示警：恐為泡沫

▲自從ChatGPT橫空出世以來，AI儼然成為炙手可熱的題材。（圖／美聯社／達志影像）
▲自從ChatGPT橫空出世以來，AI儼然成為炙手可熱的題材。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

全球對於人工智慧（AI）的狂熱，帶動美股指數強勁上漲，除了輝達（NVIDIA）股價一路攀高，也帶動相關概念股一片歡漲。不過有分析師開始擔憂這樣的趨勢能否持久，擔心市場會重演泡沫時期的狀況。

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根據《華爾街日報》報導，生成式人工智慧迅速崛起，在全球掀起一股狂熱，ChatGPT在短短兩個月下載量就達到1億次，比TikTok和Uber等熱門應用程式還要快速。投資者對於人工智慧領域感到興趣，也讓擺脫科技股2022年景氣寒冬與裁員低潮。

除了輝達股價一路攀高，臉書（Facebook）母公司Meta的股價今年也翻漲。微軟在1月份宣布向OpenAI投資100美元後，股價上漲了39%，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）今年來股價上漲約41%；Google母公司Alphabet也上漲了38%。

強勁漲勢也帶動了標普500指數在2023年上漲了9.5%，還有以科技股為主的那斯達克指數也上漲24%，創下自1991年以來最佳表現。

不過在AI熱潮推動下，也有不少人感到憂心。自從ChatGPT橫空出世以來，AI儼然成為炙手可熱的題材，然而專家也質疑部分AI公司估值過高，與2000年初網際網路類股的投機泡沫十分相似。瑞銀（UBS）資深分析師Art Cashin指出，近幾個月的AI熱潮猶如網路泡沫的縮影，從製藥、醫療到氣象預測，幾乎所有話題都圍繞著AI，實在有趣。

市場研調公司Damped Spring Advisors執行長Andy Constan認為，從長遠來看，如果AI不能提高生產力，這些漲勢很可能會面臨風險與瓶頸，「整體經濟並沒有因為股票價格代表的收益上漲，這讓我感到擔憂。」

Boston Partners全球研究主管Michael Mullaney也表示，這些都是好公司，他們不會破產。但人們支付過高的價格，讓人感覺感覺很瘋狂。如果公司領導層都是像2000年泡沫時期那樣，那麼遊戲很快就會結束。

不過《華爾街日報》報導指出，這波股價的反彈大多集中在成熟的藍籌股（又稱權值股），而非風險更高的新創公司，也有美股大多頭看好AI能持續推動股價上揚。

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