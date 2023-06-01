稱「無法忽略中國市場」　三三會呼籲政府恢復兩岸所有交流

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團成員包括電機電子製造業、資通訊產業、玻璃製造業、化學品製造業、金融服務業、紡織業、食品加工業、投資顧問業、營建業、旅遊業等。
三三會指出，由於疫情影響，兩岸工商團體已經三年沒有實體的互動交流，這三年來中國歷經許多變化，特別是人事變動很大。參訪團此次大陸行，主要目的是要了解台商目前投資經營狀況，協助解決投資經營遭遇的困難，並與台辦及台商協會交流，了解中國未來對台商政策的方向。
經由這次的參訪與拜會，三三會提出六點觀察與建議。首先，參訪團在前往江蘇省、昆山市等地，拜會當地省市政府及台辦時，雙方針對投資環境、台商政策以及兩地的交流合作，進行充分溝通與意見交換，顯示工商團體與中國進行交流互動的必要性。
在參訪昆山台嘉玻纖廠、南京華新城、淮安實聯化工、和興汽車及鵬鼎控股、鹽城SK新能源電動車等重要企業時發現，這些企業雖歷經新冠疫情，但整體營運情況良好，部分企業甚至增加在中國的投資，例如鵬鼎控股。
三三會提到，此次參訪的城市，均在積極進行城市規劃，並打造良好的經商環境，提出多項優惠政策，招商積極度超級高。例如江蘇省表示不僅歡迎台商也歡迎外商，對於企業採取「一事一議」，不設框架與上限，針對企業發展所需提供協助。
另外，三三會表示，中國目前是全球第二大經濟體，製造能力大幅提升，產業鏈完整，在國際產業分工中有重要地位，台商恐無法忽略中國市場，政府應思考如何持續推動兩岸經貿交流。
再者，兩岸地緣相近、文化相同，且兩岸經貿關係緊密，沒有不交流不溝通的道理，企業界普遍認為，兩岸應共榮共存，謀求和平發展。而政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，主動釋出善意，重啟海基會與海協會的溝通聯繫機制，並恢復兩岸的所有交流，包括商務活動、陸客、陸生及可以協助解決台商困難的大陸地方官員等。