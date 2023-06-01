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預防膽結石的發生其實不難，只要在平日飲食上遵循以下重點，多能避免膽結石的生成：
- 適當攝取水分：一天至少喝 3000 c.c. 左右的白開水。
- 注意飲食多樣化：多吃富含膳食纖維的食物，如各種蔬菜水果、豆類、粗糧穀物等。
- 少吃精製的穀物：像是麵包、麵食 / 麵條、速食早餐穀物 / 玉米片、餅乾和烘焙產品 / 甜點。也要少吃糖，尤其是添加糖。
- 選擇健康的食用油：像是花生油、玉米油等等油脂，最好的方式是換著吃；盡量減少飽和脂肪和反式脂肪的攝入。
- 避免久坐預防便祕：不要長時間坐著不動，應適度運動，如果有便祕症狀，應積極接受治療。
如果你已經有膽結石，甚至已引起膽囊炎，飲食上更該有所禁忌，才能好好控制病情，避免疾病復發。
- 定時定量、不暴飲暴食。
- 盡可能避開高油脂食物：如炸物、肥肉、肉汁、高湯、油炸、油酥類、堅果類、麵包糕點、吐司等食物要少吃，甚至不要吃。
- 一天兩份水果：建議以中低 GI 值水果為佳，如芭樂、小番茄、櫻桃、柳橙、奇異果、蘋果、葡萄或鳳梨等。
- 多補充深綠色蔬菜：以清燙、清蒸或是半水炒方式。少數患者會出現容易脹氣的症狀，淺色蔬菜多為產氣食物，可減少食用。
- 補充抗氧化食物或綜合維他命：膽囊切除後，無法完全消化脂肪和分解代謝，長期下來容易缺乏脂溶性維生素吸收利用。而補充抗氧化物質可以降低體內發炎反應，如白藜蘆醇、SOD (超氧化物歧化酶)、兒茶素、薑黃等等。
- 外食原則：偶爾仍然可以外食及享用美食，後兩天再以清淡飲食為主，維持平衡。
- 澱粉類及水果類也要適量攝取：千萬別認為這類沒有什麼油脂就無限制攝取，攝取過量還是可能轉成脂肪堆積。
- 定期追蹤檢查及維持良好運動習慣。
依不同病程設計的「三階段溫柔飲食法」
只要生病，再堅強的人也會有脆弱的時候。當醫生又告訴你這不能吃那也不能吃，頓時間失去生活的樂趣，不僅身心大受煎熬，連帶食欲也受影響，失眠程度加重，體重更會急速下降，對身體健康反造成不良影響。
因此，以「只要理解大原則，採漸進式溫柔飲食法」，不僅照顧者容易準備，病患復原速度也會加快。依據急性發作期、等待手術期和術後恢復期三個不同階段，分別採用適當的飲食方式。如果你是有家族遺傳病史者或是已經患有膽囊炎的人，飲食上也建議採用「低油飲食法」做食療控制。
第一階段：急性發作期
- 飲食重點：必要會採取禁食，視狀況給予靜脈營養注射。待病況好轉，會以流質無油飲食為主。
- 飲食內容：清湯麵、蔬菜蛋花粥、蔬果汁、脫脂牛奶、清粥等。
- 飲食重點：未再有劇痛發生則可採極低油飲食，每日飲食中脂肪量少於 15 公克，減少膽囊刺激。烹調主要以清蒸及水煮，若額外添加食用油，一天不超過兩茶匙（一茶匙 5 公克 = 1/3 免洗湯匙）。
- 飲食內容：一天一顆雞蛋、蛤蠣、牡蠣、毛豆、小魚乾、蝦仁、無糖豆漿。
- 飲食重點：術後一〜兩週內，建議先採無油飲食，直到沒有腹瀉、腹脹、噁心、疼痛後，再以低油飲食。每日飲食中的肪脂量低於 50 公克。
- 飲食內容：除了前兩時期的食物可食用，亦可再選擇豬里肌、羊肉、瘦豬後腿肉、豬肝、豬血，海鮮類須避開魚頭、蝦頭、蝦蟹膏。
1. 諮詢專家：營養師馬鳳吟
2. 美國國立衛生研究院（NIH）
3. 南投醫院，〈膽囊疾病飲食該如何吃?〉
4. 東元綜合醫院，〈為什麼吃很清淡，還是有膽結石？預防膽結石2原則〉
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 膽結石患者只能吃無油料理嗎？三階段溫柔飲食法幫助膽結石患者恢復