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雖然大家很常聽到「大脖子」、「甲狀腺腫大」，但其實在外觀上不一定看得出來，可能只是覺得脖子變粗了，也不一定會覺得腫，而且也很少有症狀出現，所以大部分的人都不容易發現自己有長結節，通常都是做相關檢查時才知道，只有少數人等到結節長比較大了才會發現。
甲狀腺結節是什麼？
甲狀腺是在我們脖子上的蝴蝶形分泌腺體，其功能為製造甲狀腺激素，而甲狀腺激素和我們的新陳代謝息息相關，它會幫助身體使用能量，維持體溫並保持大腦，心臟，肌肉和其他器官的正常應作。
所謂的結節其實是甲狀腺組織不正常增生的腫塊，它也許是一顆水泡，也許是一顆實心的肉瘤，通常我們自己是感覺不大出來的。除非是結節比較大顆，脖子上會有凸凸的，從外表才可以看得出來。 一般來說，甲狀腺結節對健康並不會造成太大影響，除非結節因為長得太大而壓迫到氣管、食道或是喉返神經，就可能導致吞嚥不順或講話燒聲。
甲狀腺結節會有症狀嗎？
甲狀腺結節一般不會引起症狀，通常是在健康檢查或影像檢查過程中偶然發現，以下少部分症狀可能是由甲狀腺結節所引起：
- 很少數患者可能感受到頸部，下巴或耳部疼痛。
- 如果結節太大，可能會壓迫氣管或食道，導致呼吸困難，吞嚥困難或引起喉嚨發癢。
- 更不常見的是，如果結節侵入到控制聲帶的神經，可能會造成說話聲音嘶啞，這通常與甲狀腺癌有關。
為什麼會長甲狀腺結節？
- 女性好發率高於男性：甲狀腺結節的基因在 X 染色體上，而女性有兩條 X 染色體，因此長甲狀腺結節的機率就較高。
- 個人體質：因個人體質隨機發生，很多人隨著年紀增長逐漸長出來的，結節有點像皮膚長痣一樣，無法預估它什麼時候長出來。
- 極少部分是家族遺傳：家族裡面如果有甲狀腺癌的遺傳因子，甲狀腺結節就有可能演變成甲狀腺癌，不過這部分比例非常少。
結節可分成良性跟惡性，一般來說結節並不會改變甲狀腺的分泌，不像甲狀腺機能亢進或低下帶有症狀，合併抽血功能異常，但如果良性的結節持續長大，變成癌細胞的機率就會增加。不過甲狀腺結節會變成甲狀腺癌的機率非常低，每 100 個人裡面不到 1 個人會得。 另外，有些甲狀腺結節會長出可以分泌甲狀腺荷爾蒙的良性瘤，就會造成甲狀腺機能亢進，通常都是年紀大的人比較容易發生。
1. 亞東紀念醫院院訊，〈容易疏忽的甲狀腺結節疾病〉，新陳代謝科張錦煥醫師。
2. HEHO 健康，〈新陳代謝科醫師帶你認識「甲狀腺結節」 一次看懂症狀、成因和治療方式〉。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 三分之一台灣人都有的甲狀腺結節！為什麼會長？又有什麼症狀？一次詳解疾病成因