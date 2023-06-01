我有甲狀腺結節該看哪一科？怎麼檢查和治療，大家常見問題醫師來詳解！

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甲狀腺相關疾病屬於內分泌新陳代謝科，也是該科別最常見的疾病之一。因為甲狀腺結節通常沒有症狀，大多數人都是在例行身體檢查或是頸部超音波檢查發現，才會診斷出甲狀腺結節，再考慮做進一步檢查。但若有出現上述症狀，發現明顯腫塊，或有吞嚥及呼吸困難，就應積極就醫處理，尋求醫師專業診斷及協助。
甲狀腺問題醫師會怎麼診斷？要做什麼檢查？
- 血液檢查：通常會去做甲狀腺檢查的人，多半是有亢進或低下的困擾，所以第一步會先進行「功能檢查」，也就是抽血看血中的甲狀腺素、促甲狀腺分泌激素等激素的數值，來判斷甲狀腺機能是否正常。
- 甲狀腺超音波：超音波是相當普及、簡單、便宜、快速的檢查方式，而在甲狀腺的運用中，當血液檢查並沒有發現甲狀腺功能異常的時候，或是在外觀、觸診上有腫塊，要確認甲狀腺是否有結節、囊腫、腫瘤，還有位置、形狀、大小跟數量，再來做進一步的處理。臨床上，當結節大於１公分或是形狀疑似惡性時，必須進行細針穿刺的病理切片檢查，才能確定良性、惡性，不過如果結節小於 1 公分、但疑似惡性，也可以使用「彩色超音波」來協助診斷。
- 穿刺檢查：目前的穿刺分為粗針、細針 2 種，如果要保護完整組織，會使用粗針穿刺。而粗針的針頭跟原子筆的筆芯差不多大小，前端有個比普通針筒還要大的開口，有點像捐血的時候、為了保存完整血球那種較大的開口；進行的過程中，針頭需要反覆出入，才能確保抽取夠多的組織。 如果只是要單純檢測組織是否為惡性細胞，可以使用「細針穿刺」，跟粗針切片很像，一樣要經過反覆出入吸取組織，但針筒是平常抽血的細針頭，所以不用麻醉、也幾乎不會有傷口；如果檢查出有惡性細胞，或是想更進一步確認是否是良性組織，就再做粗針切片確認。
甲狀腺結節要開刀嗎？還有什麼治療方式？
甲狀腺結節通常都是透過健康檢查、醫師觸診的時候摸到，或是脖子腫腫的而被發覺。檢查出有異狀的時候不用太驚慌，因為多半結節都是屬於良性，這時候只要再進一步做超音波檢查，了解是否會對身體造成影響或發展成惡性。如果並非惡性，而且不會壓迫到氣管、干擾日常生活，只要持續追蹤即可。
方法 1：持續追蹤
如果結節體積小（小於 4 公分以下），成為甲狀腺癌的風險就很低，通常只需要定期追蹤即可。至於多久要追蹤一次，就得依照醫師針對結節大小的判定，可能是 3 或 6 個月，或者是一年。良性的甲狀腺結節不會對健康有影響，北市聯醫仁愛院區內分泌及新陳代謝主治醫師王舜禾醫師說：「大部分患者都可以正常生活，和甲狀腺結節和平共處一輩子。」
方法 2：傳統手術開刀切除
結節長太大可能會壓迫到食道或是氣管，導致吞嚥時卡卡的，或是呼吸不順暢，這時就建議可以開刀切除。不過，王舜禾醫師補充，其實甲狀腺那邊的空間很大，結節會自己往外長，除非是真的很大顆或是位置很剛好，才會壓到食道。 如果結節是惡性腫瘤，從超音波檢查就會發現長得不規則、鈣化、黑黑的，這時就需要透過穿刺來檢驗細胞，確認是惡性腫瘤的話就要開刀，且在開刀之後吃放射性碘，大多都可以消除甲狀腺上的癌細胞，後期只要持續追蹤就可以了。
方法 3：甲狀腺射頻消融術
甲狀腺射頻消融術是一種無創手術，在排除惡性腫瘤的可能性之後，即可考慮使用。手術是使用非常小的電極針，在超音波導引下將針頭的電極放在結節裡面，透過電極產生電流，讓組織發熱壞死，達到腫瘤縮小的目的。手術過程中，病人因為只有局部麻醉，可以保持清醒與醫師對話，也能讓醫師即時評估病人的聲帶與神經狀況，避免無傷組織，導致病人術後聲音沙啞。
看更多：哪些甲狀腺疾病需要開刀？常見手術治療及疤痕照護一次看
常見問題
Q1：甲狀腺結節會自己消失嗎？一定需要治療嗎？ 甲狀腺結節只有很少數的情況下會自己消失，而且有很高的機率會變逐漸變大，但因為結節多半都是屬於良性，只要沒有長大到影響日常生活，出現壓迫氣管的情況，就不需要做特殊的處置，只需要定期追蹤就好。
Q2：甲狀腺結節會轉變成癌症嗎？ 甲狀腺結節相當常見且多為良性，其中僅有 5% 結節可能藏有癌細胞。現在都可以利用快速且方便的甲狀腺超音波檢查，找出可疑的結節，再進一步做細針穿刺及細胞學檢查來評估是否有癌細胞存在。最重要的還是持續定期追蹤，若沒有明顯迅速變大或發生質地改變，成為甲狀腺癌的風險就很低。
Q3：多久要追蹤一次甲狀腺結節？ 視甲狀腺結節的大小而定，若結節小於 0.5 公分，通常每 2-3 年做一次甲狀腺超音波即可。若結節在 0.5-1 公分之間，則建議半年到一年追蹤一次。若追蹤 3 次以上大小和質地都沒有改變，之後就可以依醫師建議拉長追蹤區間。
1. HEHO 健康，〈覺得自己甲狀腺有問題，要抽血還是做超音波檢查？〉。
2. HEHO 健康，〈1/3 台灣人都有甲狀腺腫瘤 一項關鍵因素決定如何治療〉。
3. HEHO 健康，〈情緒、人際受影響可能是甲狀腺出問題！醫：數值正常也可能是陷阱〉。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 我有甲狀腺結節該看哪一科？怎麼檢查和治療，大家常見問題醫師來詳解！