我有甲狀腺結節該看哪一科？怎麼檢查和治療，大家常見問題醫師來詳解！



Q1：甲狀腺結節會自己消失嗎？一定需要治療嗎？ 甲狀腺結節只有很少數的情況下會自己消失，而且有很高的機率會變逐漸變大，但因為結節多半都是屬於良性，只要沒有長大到影響日常生活，出現壓迫氣管的情況，就不需要做特殊的處置，只需要定期追蹤就好。



甲狀腺結節只有很少數的情況下會自己消失，而且有很高的機率會變逐漸變大，但因為結節多半都是屬於良性，只要沒有長大到影響日常生活，出現壓迫氣管的情況，就不需要做特殊的處置，只需要定期追蹤就好。

Q2：甲狀腺結節會轉變成癌症嗎？ 甲狀腺結節相當常見且多為良性，其中僅有 5% 結節可能藏有癌細胞。現在都可以利用快速且方便的甲狀腺超音波檢查，找出可疑的結節，再進一步做細針穿刺及細胞學檢查來評估是否有癌細胞存在。最重要的還是持續定期追蹤，若沒有明顯迅速變大或發生質地改變，成為甲狀腺癌的風險就很低。



甲狀腺結節相當常見且多為良性，其中僅有 5% 結節可能藏有癌細胞。現在都可以利用快速且方便的甲狀腺超音波檢查，找出可疑的結節，再進一步做細針穿刺及細胞學檢查來評估是否有癌細胞存在。最重要的還是持續定期追蹤，若沒有明顯迅速變大或發生質地改變，成為甲狀腺癌的風險就很低。