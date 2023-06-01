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由於碘在人體中參與甲狀腺素的合成，而甲狀腺素主要的作用是調節能量代謝及發育：
- 調節代謝：甲狀腺素可以影響基礎代謝率及細胞耗氧量、調節食慾，影響小腸吸收量與體重。甲狀腺素影響所有的熱量和營養素的新陳代謝，當甲狀腺機能亢進時，不論是分解或合成反應都會同時加快。
- 發育：甲狀腺素在胚胎與胎兒發育階段對腦部的發育影響非常大，同時也會參與肌肉、心臟、腎臟及腦下垂體的分泌，缺碘時會影響兒童智商及發育，形成「呆小症」。
均衡飲食就能養好甲狀腺
碘的日常建議攝取量
一般健康人的碘建議攝取量 13 歲以上皆為每天 150 微克、孕婦每天 225 微克、哺乳期產婦則必須到 250 微克，若以每天建議的食鹽皆以碘鹽攝取 6 公克計算，都能達到需求量。不過因大部分的外食、小吃店或加工食品可能不使用碘鹽，所以外食者要注意是否攝取足夠，而甲狀腺異常或放射線治療的患者就必須要特別注意攝取。
常見的碘攝取來源
- 碘鹽：若根據食鹽一天建議攝取量 6 克，碘鹽添加量提高後可獲得 120〜198 微克的碘，可滿足國人各年齡層的碘營養每日建議攝取量 (90〜140 毫克)，對孕婦及哺乳婦女而言仍稍有不足，需由食物中補充。
- 海苔、海帶、紫菜、海水魚、沙丁魚、龍蝦、蝦、海蟹等海產類食品。
- 含碘土壤種植的蔬菜，或是近海所種植的植物。
預防甲狀腺疾病的小撇步
對於甲狀腺疾病的預防，生活中應減少過度暴露在輻射下的機會，16 歲以下盡量避免不必要的 X 光檢查。甲狀腺功能正常者，也建議於日常飲食中適量攝取碘，可購買市售含碘的鹽製作料理，或每周適量攝取海帶、紫菜、髮菜、蛤蜊、干貝等碘含量較高的食物，並補充各色蔬果增進自體免疫力，均可降低甲狀腺疾病之風險。
但若已有自體免疫甲狀腺炎引起功能異常者，反而應避免含碘食物、刺激性食物，特別是咖啡因濃度高的濃茶、咖啡等，以避免手抖、心悸的症狀惡化。且應避免抽煙、喝酒，養成規律運動的習慣，並適當紓緩壓力，可練習正念呼吸法，來平衡情緒起伏。
- 多吃蔬果，飲食均衡，避免吃過度油膩及辛辣的食物。
- 避免吸菸、喝酒，酒精易干擾甲狀腺素，導致內分泌紊亂。
- 無論是工作壓力、心理壓力都得適當釋放，避免內分泌失調。
1. 諮詢專家：HEHO健康營養師 吳宜庭
2. 諮詢專家：Heho健康營養師 陳筠臻
3. 奇美醫院，〈碘131治療飲食原則〉
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 甲狀腺結節的預防和飲食原則：注意含碘食物的攝取，甲狀腺問題不來亂