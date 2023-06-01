Sam Smith確定10月空降台北小巨蛋！門票6月6日開賣　手刀搶票

英國靈魂歌王山姆史密斯（Sam Smith）2023年世界巡迴演唱會—亞洲巡演將於10月展開，在台灣歌迷們翹首期盼之下，山姆史密斯即將首次抵台魅力開唱。他將於10月9日空降台北小巨蛋，舉行「SAM SMITH GLORIA the tour 2023 IN TAIPEI」，主辦單位AEG Presents和寬宏藝術正式宣布門票於2023年6月6日全面開賣。
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坐擁葛萊美、全英音樂獎、金球獎及奧斯卡金像獎各大標誌性音樂獎項的山姆史密斯無疑是近年來全球最成功的流行歌手之一，擁有〈La La La〉、〈Stay with Me〉、〈I'm Not the Only One〉、〈Too Good At Goodbyes〉等多首暢銷金曲。全球超過3500萬張專輯銷量、累積2億6千萬單曲銷量以及450億次的數位串流收聽天量，出道至今已累計5座葛萊美獎。2014年發行首張專輯《In The Lonely Hour》，讓他獲得BBC年度新聲的肯定，並於2015年獲得葛萊美獎年度唱片、年度歌曲、年度專輯、最佳新人等榮耀大獎。2015年他為電影《電影007：惡魔四伏》創作演唱主題曲〈Writing's on the Wall〉，更讓他一舉拿下2016年的金球獎與奧斯卡獎最佳原創電影歌曲。