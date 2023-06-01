了解在地新住民需求　召開網絡會議

移民署北區事務大隊基隆市服務站與基隆市政府國際家庭服務中心共同辦理「新住民網絡會議」，邀請基隆地區服務新住民公、私網絡夥伴共同參與，會中特別邀請基隆市安樂區安樂衛生所孫護理師，介紹與新住民相關的生育健康、產檢補助、兒童預防注射等相關權益，特別尤其是家中有6歲以下小朋友居家環境的檢核，以避免意外事故發生。另移民署由專人向夥伴們分享跨國(境)婚姻媒合違法樣態、宣導防制人口販運、消費者保護權益、防詐騙及防杜非洲豬瘟等措施。
記者賴正琳／綜合報導
基隆市政府社會處婦幼及救助科郭科長表示，藉由召開網絡會議邀請公私部門與會，提供新住民整合性服務，發揮網絡運作及資源分享功能，會中進行業務上經驗分享及意見交流、瞭解私人機構的需求，另移民署為協助新住民融入在地生活，定期辦理家庭教育及法令宣導課程，為了更貼近新住民需求，一直以來與基隆市服務站保持合作夥伴關係，共同營造友善的移民環境。
基隆市服務站主任毛兆莉也呼籲新住民及外籍移工朋友們，不要從豬瘟疫區攜帶及購買含有肉類製品來台，以免受罰。移民署為協助在台逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，自今(112)年2月1日起至6月30日止，實施「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元及不管制禁止入國等優惠措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案，相關問題可撥打免付費專線0800-024-881或來電基隆市服務站02-24276374諮詢。