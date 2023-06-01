前黨工被性騷遭吃案！民進黨：中止與廠商合作、許嘉恬停職調查
民進黨前黨工昨日晚間透過臉書指控自己遭合作的廠商性騷擾，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助，選擇息事寧人。對此，民進黨中央黨部今（1）日臨時舉行記者會，宣布終止與被控性騷到廠商合作，並將許嘉恬停職，啟動調查，但民進黨性平部也坦承黨內沒有啟動任何申訴調查程序。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨發言人林楚茵發表民進黨聲明表示，一、黨主席賴清德表示，對於任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度，也希望遇到類似事件的同仁能在受保護情況下，得到應有的調查真相，還有心理的支持。整個黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。二、性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。三、副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。
民進黨性平部主任李晏榕表示，已和被害人聯繫一段時間，民進黨承諾確定與加害人終止一切合作，並提供被害人心理重建所需的諮商支援，性平部將協助轉介，並支付所有的費用。李晏榕也呼籲所有的民眾不要再做攻擊被害人、不要做無謂的聯想，也不要在網路攻擊被害人。
媒體詢問黨工爆性騷擾，性平部是否有受理報案，李晏榕表示，據她所知，黨內沒有啟動任何申訴調查程序。
林楚茵坦承被指控性騷的導演長期與民進黨中央有合作關係，已中止導演的合作。