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英雄聯盟／遭PSG「無預警解約」！Ubao不忍發聲明：將走法律途徑

▲英雄聯盟電競戰隊PSG Talon，昨天突然宣布與中路選手Ubao解約。（圖／PSG TALON臉書）
▲英雄聯盟電競戰隊PSG Talon，昨天突然宣布與中路選手Ubao解約。（圖／PSG TALON臉書）

記者張志浩/綜合報導

LOL英雄聯盟電競戰隊PSG Talon日前剛結束在倫敦舉行的「MSI季中邀請賽」，想不到回國沒多久，PSG昨（31）日突然在臉書發文，表示將與「中路選手Ubao終止合約」，還直指uba近期行為表現與戰隊內的核心價值有衝突，突如其來的解除合作，讓眾網友置板凳關注後續發展，而Ubao也在幾小時後於個人臉書發布聲明，表示自己合約期間內恪盡職守，強調Talon是惡意解約，未來將以法律途徑解決。整起事件讓LOL電競休賽季，出現濃厚的煙硝味。

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PSG昨日貼文中表示，「Ubao近期之行為表現與PSG TALON團隊內提倡之專業精神、尊重及團隊合作的核心價值衝突，經團隊審慎評估後決定與Ubao終止合約，我們衷心感謝Ubao在春季賽和MSI的貢獻，並預祝未來一切順利。」

▲Ubao強調，PSG（圖／PSG TALON臉書）
▲Ubao強調，PSG是惡意解約，未來將以法律途徑解決。（圖／PSG TALON臉書）
解約消息一出，海量網友湧入留言區關心，「這看起來事情有點嚴重啊」、「到底怎麼了？如果表現差也至於這樣吧」、「是做了什麼事？不然怎麼官方會那麼兇？」、「這官宣超兇欸，出大事了，置板凳」、「休賽季也那麼精彩的嗎」、「看平常和隊友教練相處，沒什麼奇怪的點耶」。

為了避免網友揣測，Ubao昨晚也發布聲明稿指出5項重點，包括「提供勞務上班時間內，無任何違約狀況」、「自己天性樂觀開朗，絕對沒有代打、擺爛、買分、假賽、態度不佳、氣氛隊友或與網友起衝突的案例」、「MSI回國時都無異狀，但PSG在5月12日，出示解約書，本人拒絕簽名，認為PSG惡意解約，未來將以法律途徑解決」、「PSG不實指控已侵害名譽，自己絕不妥協」、「針對網友惡意攻擊，自己不會追究。」

🟡Ubao聲明全文：
避免網友妄自揣測，有必要公開說明本人立場。
一、本人於合約期間內恪盡職守，於提供勞務上班時間內，絕對聽從PSG TALON戰隊之指示安排，無任何違約之情事。
二、本人天性樂觀開朗，針對網友、遊戲內容等建言，本人都不會做任何評論且虛心接受，絕無代打、擺爛、買分、假賽、態度不佳、氣氛隊友、不坐板凳等等的情事，亦無涉犯任何刑事等案件。
三、MSI結束後剛從倫敦回國，預定回國後放假至2023年5月28日；回國前並無任何徵狀（PSG TANLON Youtube 官方影片即可為證），2023年5月12日，隨即出示解約書一紙，本人拒絕簽名；PSG TALON 惡意解約之行為，未來將以法律途徑解決。
四、PSG TALON之聲明，塔龍台灣電競有限公司不實指控已經嚴重侵害本人名譽；也有可能是解約書提前解約簽字就“Thank You”，不簽字就散布不實言論，PSG TALON也不曾積極溝通解決，對此行為本人絕不妥協。
五、針對網友惡意攻擊本人等言論，如能成為各位生活壓力下發洩之出口，本人皆樂觀看待，不予追究。

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