股東會紀念品發什麼？「這張卡」登寶座　文具、杯具踩地雷

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其他同樣期待的紀念品，分別有「旅行袋、旅行箱」21.5%、「居家清潔、消毒用品」20.3%、「保養品、化妝品」19.2%，以及「咖啡、茶葉禮盒」18.1%、「白米」17.1%。
反之，最不期待的股東會紀念品，在可複選狀況下，前5名依序是「文具、筆」28.6%、「馬克杯、水杯」27.7%、「口罩」26.5%，以及「襪子」25.4%、「醬油、沙拉油、調味料」24%。
其餘也不期待的紀念品，又分別為「衛生紙、面紙」20.8%、「水壺、水瓶」19.7%、「毛巾、浴巾」18.5%，以及「體溫計、溫度計」17.4%、「購物袋、保溫袋」16.3%。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業推動員工認股方案，或是鼓勵內部創業，能提高同仁忠誠度、向心力，有助於留住人才，畢竟員工致力於提升本身工作績效，除了有升遷、加薪機會外，還能回饋到整體企業營運表現，若因此帶動股價上漲，資本利得也回饋到員工自己，最終創造勞資雙贏局面。
楊宗斌進一步表示，若以小股東立場來說，股東會紀念品只是一種「不無小補」的小確幸，與其比較紀念品價值高低，還不如在乎股價高低，只是股價波動與盈餘表現有關，小股東投資該企業股票，除了認同經營理念，不論是由專業經理人或者第二代接班，都希望董監改選後的新團隊，能夠長期帶領公司穩定成長。