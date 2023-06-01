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每31分鐘就有人大腸癌！上班族「壞習慣」2小時　罹癌風險增10％

▲十大癌症之首為大腸直腸癌，醫師提醒，除了遺傳基因、飲食習慣，現代人久坐不動的壞習慣也是致癌的危險因子之一。（圖／Pixabay）
▲十大癌症之首為大腸直腸癌，醫師提醒，除了遺傳基因、飲食習慣，現代人久坐不動的壞習慣也是致癌的危險因子之一。（圖／Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

大腸直腸癌連續15年蟬聯十大癌症首位，根據衛福部統計，平均約31分鐘就有一人被診斷為大腸直腸癌。國內外更是不乏許多名人因此過世，包含知名做詞人李坤城、日本電影配樂大師坂本龍一、中研院士朱雲漢、藝人余苑綺、豬哥亮、賀一航、李國修、《黑豹》男主角查德維克博斯曼。大腸直腸癌近年有年輕化的趨勢，聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗提醒：「除了與飲食習慣有關，久坐不動也是危險因子！」

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蕭奕宗醫師指出，大腸為ㄇ字型，大腸直腸癌依發生位置可略分為右側大腸癌（升結腸、盲腸）、左側大腸癌（降結腸、乙狀結腸）、直腸癌，症狀有些許不同。右側大腸癌以腹脹、腹痛、貧血最常見；左側大腸癌則以大便習慣改變、細便、血便為主，因阻塞關係會有腹痛表現。直腸離肛門近，最常見的症狀是出血、排便改變等，一般人容易誤認為痔瘡，因而延誤就醫。

▲大腸癌年輕患者，都有過量攝取含糖飲料的現象。（示意圖／取自photo AC）
▲大腸癌有年輕化的跡象，如果經常有腹痛的情況發生，不要輕忽，應該立即就醫。（示意圖／取自photo AC）
為什麼罹患大腸癌機率居高不下？

大腸癌有幾項危險因子要注意，包括有大腸癌或大腸瘜肉家族史、肥胖、抽菸。飲食方面，應避免油炸燒烤的烹調習慣，並減少紅肉與加工肉品的攝取，可多補充蔬果以及膳食纖維，刺激腸胃蠕動。

「久坐不動」也是致癌危險因子

除了家族史、飲食習慣之外，醫師提醒，「久坐不動」也是致癌危險因子。根據研究顯示，每天增加2小時坐著的時間，會讓大腸癌風險增加8％、肺癌增加6％、子宮內膜癌增加10％。蕭奕宗醫師解釋，現代人工作及生活型態都偏靜態，上班坐在辦公桌前，回家坐在電視或電腦前，耗費的體力較少，久坐會讓腸道蠕動跟著變慢，增加腸道發炎機會，加上因活動不足而導致肥胖，新陳代謝變差，成為癌症的高風險族群。

定期檢查  瘜肉最好切除

大腸直腸癌幾乎都是從瘜肉演變而來，如果發現瘜肉該不該切除？蕭主任說，瘜肉分為增生性、發炎性及腺瘤性，其中腺瘤性瘜肉最有可能癌變，若發現超過1公分的瘜肉，建議都要切除，尤其年紀愈大，腺瘤性瘜肉的機率愈高。大腸直腸癌是一種治癒率較高的癌症，第1期的5年存活率可達90％，第2期有80％，第3期則為65％，早期治療非常重要。

醫師建議保健法

無論是否有大腸癌或大腸瘜肉家族史，建議40歲以上每年就要做糞便潛血篩檢，目前政府補助方式為50至74歲每2年免費一次糞便潛血檢查。此外，要養成良好的排便習慣，以及每周規律運動（每周3天、每次30分鐘以上、平均心跳達每分鐘130下以上），假日多從事戶外活動以紓解壓力，保持身心健康。且長時間待在室內，會減少曬太陽的頻率，人體中合成的維生素D就會缺乏，而維生素D已被證實可保護腸道、降低腸炎或腸癌發生的機率，醫師建議上班族要抽空起身動一動，午休到戶外曬曬太陽，補充維生素D。

▲長時間久坐辦公，對於上班族來說短時間不易察覺到不對勁，但長期下來身體可是會抗議的！(圖／Shutterstock)
▲長時間久坐，對於上班族來說短時間不易察覺到身體異狀，但長期下來恐怕會提高罹患大腸直腸癌的風險。(圖／Shutterstock)

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