新住民學習平臺開始招生　推廣在職進修

為鼓勵新住民繼續深造，並且提升社會競爭力，國立空中大學提供新住民多元學習與兼顧工作的在職進修平臺，近期特別結合移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站與新住民服務據點宜萱婦幼關懷協會，於該站3樓新住民交流中心聯合舉辦「新住民招生說明會」，現場吸引來自越南、印尼及南非等國家之新住民前來參加。
記者賴正琳／綜合報導
本次說明會由國立空中大學宜蘭學習指導中心王平湘執行長介紹，該校具備數位教學、在地學習、自由選系、學費便宜、修業無期限，以及正式學歷等多項特色，為生活中處於柴米油鹽、並同時須兼顧工作與家庭的新住民朋友，提供在職進修的機會。新住民朋友們可以根據自己的喜好選擇想要就讀的科系，如人文學系、社會科學系、生活科學系、管理與資訊系、商學系以及公共行政學系等。凡有興趣者自即日起至112年6月30日止可透過網路報名。另外，該校宜蘭中心為更貼近服務新住民朋友，於112年7月8日至7月9日兩日開放現場報名，呼籲新住民朋友們善加利用多元學習平臺，邁向斜槓人生的新境界。
目前就讀國立空中大學的新住民王群女士現場分享就學經驗，婚後在家照顧小孩的她，因為自己從小愛好讀書，因此在105年報名國立空中大學宜蘭中心人文學系進修，即使目前經營湖滷骨裡香滷味店已相當忙碌，往往在晚上關店並陪女兒寫完功課及哄她入睡以後，自己才開始讀書及準備考試。也因為在學校的浸淫與學習，有效幫助了王群女士獲得「文雨飛揚」蘭陽青年文學獎暨鄉土書寫獎等多項殊榮。日子雖然很辛苦，但是覺得很充實，也豐富自己的精神內涵。
移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，很高興這次有機會與國立空中大學宜蘭學習指導中心結合，提供更多元的學習管道新知給新住民朋友，「學無止盡」，期待各位能夠在人生的道路上不斷學習，一同開創在台、幸福精彩人生。此外，端午節將屆，亦提醒民眾勿將含豬肉食品及其他動物檢疫產品等攜帶入境，更不要以快遞或郵包寄送含豬肉食品到台灣，違法輸入豬肉產品者最高處新台幣100萬元罰鍰，期共同有效杜絕非洲豬瘟入侵台灣，保護我國農畜產品安全。