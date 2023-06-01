擁抱多元母語！屏東縣首次辦理國中小新住民語文競賽

屏東縣新住民語文競賽成績在31日揭曉，為引發學生學習新住民語文興趣並提供學生學習新住民語文成果之展現機會，同時促進師生情感交流，並鼓勵新二代使用母語溝通，於今(112)年五月舉辦線上新住民語文朗讀和歌謠競賽，收件日期自五月八日至五月十二日止，本次比賽採用繳交參賽 youtube 影片連結由評審委員審件決定名次，透過朗讀與東南亞歌謠讓各校選手同台競賽。
記者賴正琳／綜合報導
首屆屏東縣新住民語文競賽共38校、203人參加，其中以國小低年級組別報名特別踴躍，個人組(不分語種)高達50人報名，幾乎占四分之一總參賽學生數，小小年紀志氣高，競爭相當激烈。
大明國小一年級郭奕萱同學參加國小低年級越南語組，從一年級進入學校後才有系統性的學習，學習時間未滿一年，於本次競賽中從五十人中脫穎而出，取得第一名的優秀成績，並獲得評審老師稱讚發音標準、語調音律正確、流暢，成績相當亮眼。
屏東縣政府教育處表示，自108學年度起實施新課綱並納入新住民語文課程，縣府秉持只要有學生選填新住民語學校就要開班的目標，本縣新住民語文輔導團亦協助媒合師資開課，111學年度共計62所國中小開設185班新住民語文課程、797名學生選修，開課數逐年提升，透過新住民語文學習，除了扎根培育新住民二代人才，也讓更多人瞭解不同多元文化的特性，促進不同文化交流與包容。