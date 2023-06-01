陳建仁拍板軍公教調薪4%、教研人員15% 75萬人受惠
行政院會今（1）日討論軍公教加薪議題，並由院長陳建仁拍板軍公教調薪4％、教研人員15%，約有75萬人受惠，對此陳建仁也在會中說明，考量國內經濟成長率相對穩健、消費者物價指數成長，且民間企業與基本工資持續成長，為慰勉軍公教人員過去2年防疫期間辛勞與貢獻，核定明年度軍公教調薪4％，另為強化延攬留任教研人員，教研人員學術研究加給調整15%，至於明年度基本工資調整，尊重審議委員會意見。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁今日於院會核定明年度軍公教人員調薪4%、教研人員15%，會中陳建仁說明，考量國內經濟成長率相對穩健，從2022年調薪以來，消費者物價指數成長幅度達百分之五以上，且民間企業平均薪資與基本工資持續成長，為慰勉軍公教人員過去2年防疫期間辛勞與貢獻，於予核定明年度軍公教員工調薪4％。
陳建仁說，為強化延攬留任教研人員誘因，提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上，教師學術研究加給15％，中央研究院相當等級人員專業加給也調整15％，總統蔡英文任內已進行3次軍公教員工待遇進行調整，總計調升11.4％。
陳建仁指出，希望藉由軍公教加薪來帶動民間企業跟進，促使更多國人受惠、共享經濟成長果實，至於明年基本工資調整，尊重審議委員會意見，審慎評估國內整體經濟情勢與物價指數鄧因素，作爲調整決策參考，做最合適評估。
行政院人事總處說明，軍公教員工調整部分，包括軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員，約73萬餘人，年增經費約298億元；教研人員部分影響人數約2萬人，年增經費約22億元。