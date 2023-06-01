停止雙語政策破萬連署！教團憂教育雙貧乏、籲總統候選人表態

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全教總理事長侯俊良指出，「雙語政策」雖更名，但相關計畫推陳出新，經費更是不斷加碼，推動幾年來，已然出現許多亂象，各地方政府之間甚至出現日益紊亂的軍備競賽，繼續堅持推動這樣的錯誤政策，恐會造成學科專業、英語學習都學不好的「雙貧乏」，不僅無法提升國家整體競爭力，反而將嚴重傷害學生基本學力與台灣整體教育品質。
侯俊良表示，雙語政策是口號治國，重要的教育政策竟沒透過任何研究討論，2014年、時任台南市長的賴清德喊出「英語為第二官方語言」的10年計畫，宣示台南市成為雙語城市，至今仍未達成，甚至已為教學現場帶來問題。
國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，最近公布的2021 PIRLS「促進國際閱讀素養調查」，台灣參加4屆、逾15年來，首度出現小四學生中文閱讀能力下滑的現象，平均分數為544分，比2016年的559分明顯下滑。更值得注意的是，低分水準以下的比例增加，意即高、低能力學生的差距拉大。
王瀚陽說，提升英語能力固然重要，但台灣社會文化環境中一般民眾使用英語交流尚未普及，多數非英語教師也尚未具備以英語流暢教學的能力，這幾年來強推雙語國家政策，已造成孩子普遍國語文能力退步，學習M型化也更加嚴重，要求政府應確實檢討錯誤政策。
學生團體EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖表示，根據EdYouth進行的國高中英語學習狀況調查，多數學生認為雙語教育負面影響了其他學科的正常教育，並加劇教育M型化危機，讓雙語政策淪為英文軍備競賽：少數的強者愈強，卻犧牲了大多數學生應有的學習權益。
李瑞霖提到，雙語政策造成原先已經複雜的108課綱制度失焦亂套，學生找不到學習的真正目的與重心，反成政策自打嘴巴下的犧牲品，建議加強英文實力，應該要回歸英文學習的本質，強化部定及108課綱框架下既有英文課程才是重點。此外，副總統賴清德先前在公開場合允諾會針對2030雙語政策「敞開心胸聆聽教學現場的建議」，但目前仍不見學生參與實質政策討論，過往的學生意見也多被罐頭回覆搪塞。
台灣青年民主協會理事長張育萌表示，政府規劃的雙語國家政策計畫書，就設定「2030年達到超過90%高中以下學校落實英語課採全英語授課之目標」，從從今年來看，7年內9成的國中小和高中都要用全英語上英文課，讓不少教師感到「壓力山大」，現在讀國高中的學生紛紛喊「幸好不會遇到」。
張育萌說，青民協收到高中學生反映，認為政策鼓勵大家說英文、聽英文的想法是好的，但還是可以適時介入華語的解釋，因為即便語言學習需要環境的沈浸，但如果學生是在連基本的單字都不熟悉的狀況下進入全英環境，教學只會帶來反效果。也有已在高中上過全英語課程的學生認為，如果教學的內容仍與考試連結，還是需要中文的輔助，以漸進的方式調整比較好，尤其應該也要考慮到學生間的英語基礎落差，設計銜接的方式與教材。
侯俊良指出，有鑑於此一錯誤政策嚴重侵害正常教育發展，甚至影響國家未來，全教總要求藍綠白3位總統候選人明確表態，呼籲朝野應誠實面對所謂雙語政策的帶來的亂象，並儘快回應5項訴求，包括停止「雙語政策」並暫停《雙語國家發展中心設置條例》之法制化；暫停教育部、國教署以「雙語國家」、「雙語政策」為名之相關補助要點，回歸英語正常化教學之補助精神；檢討不當績效指標，停止相關雙語政策之評鑑作業，以減輕學校壓力。
教師甄試回歸專業，停止非英語科教甄以英語進行口試與試教之錯誤政策；提升並活化英語教學品質，英語不應成為其他學科之指定教學語言，以維護學生基本學力。