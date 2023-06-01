我是廣告 請繼續往下閱讀
經過中醫師的診斷後，醫師表示她是「腸胃濕熱泛溢面部肌膚」所導致的痤瘡，透過科學中藥調理體質，並施以顏面針灸改善臉部的氣血循環與代謝，不僅痘痘消失，連皮膚也變得透亮！
顏面針灸刺激活化氣血循環 還能調節肌肉張力
奇美醫院中醫部總醫師許芳綺表示，顏面針灸是運用針刺疏通經絡、改善臉部的氣血循環、調節肌肉張力，施針的醫師需了解臉部的解剖構造，根據不同疾病選擇要調整的肌群進行針灸，藉此放鬆或收縮頭面部的肌肉、筋膜達到治療效果。
然而，一般民眾對於頭面部的針灸可能會感到恐懼，因此，我們選擇像髮絲一樣細的針灸針（直徑0.12mm至0.16mm）來治療，讓病人可以在相對無痛、放鬆的狀態下安心接受治療。
治療適用領域廣泛 療法溫和效果顯著
許芳綺指出，顏面針灸的適用範圍相當廣泛，舉凡顏面神經麻痺、濕疹、痤瘡、鼻過敏、乾眼症或眼睛疲勞、耳鳴、淡化疤痕等皆可治療，雖然無法立竿見影，但也多了一項新的選擇。
|顏面針灸的作用
|顏面神經麻痺
|刺激顏面神經，針對無力的肌肉加強收縮，對於過緊繃的肌肉進行放鬆，調節血液循環。 有研究指出，越早進行針灸介入治療有助於神經的修復。
|濕疹、痤瘡
|增加臉部的氣血循環與加強代謝；針對膿腫、痘疤可圍刺治療。
|鼻過敏
|改善鼻部周圍的循環。
|乾眼症 / 眼睛疲勞
|放鬆眼周肌肉，改善眼周循環。
|淡化疤痕
|改善疤痕附近的氣血循環，改善排列混亂、緊繃沾黏的疤痕組織。
專業醫師施針 針灸配合中藥調理臟腑
許芳綺表示，《黃帝內經》：「十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅。」由此可知，臟腑會通過經絡系統的作用，把氣血源源不絕地輸送到頭面部，因此，除了針灸之外，往往還需要合併口服中藥來改善體質，以達到更佳的療效。
另外，顏面針灸時應注意，若是易暈針體質、血糖過低、凝血功能不佳、蟹足腫體質者，都不建議接受顏面針灸。而且臉部有許多縱向、橫向、斜向等複雜的肌肉，有治療需求的民眾，應尋求專科醫師協助，勿亂信偏方。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：奇美醫院中醫部總醫師許芳綺
延伸閱讀：
天氣一熱皮膚出現爆痘！中醫師：多按三個穴位也有助改善
根治痘痘有望！口服 A 酸治痘 吃的時機與年齡影響療效
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 從內到外顧面子！顏面針灸搭配口服中藥 陳年痘痘不再冒出頭