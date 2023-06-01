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從內到外顧面子！顏面針灸搭配口服中藥 陳年痘痘不再冒出頭

從內到外顧面子！顏面針灸搭配口服中藥 陳年痘痘不再冒出頭
從內到外顧面子！顏面針灸搭配口服中藥 陳年痘痘不再冒出頭

Heho健康

痤瘡（青春痘）是許多人都有的皮膚問題，現在透過中醫內外療法—內服中藥、外用針灸一起調理，不僅能治好陳年痘痘，也能調理膚質，擁有透亮好氣色。

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一名28歲正值青春年華的女孩，從青春期開始就一直為青春痘所困擾，近2個月更是變得嚴重，加上頭部和臉部屬於容易出油膚質，滿臉痘痘不僅影響外表美觀，也對生活品質造成影響。

經過中醫師的診斷後，醫師表示她是「腸胃濕熱泛溢面部肌膚」所導致的痤瘡，透過科學中藥調理體質，並施以顏面針灸改善臉部的氣血循環與代謝，不僅痘痘消失，連皮膚也變得透亮！



顏面針灸刺激活化氣血循環 還能調節肌肉張力

奇美醫院中醫部總醫師許芳綺表示，顏面針灸是運用針刺疏通經絡、改善臉部的氣血循環、調節肌肉張力，施針的醫師需了解臉部的解剖構造，根據不同疾病選擇要調整的肌群進行針灸，藉此放鬆或收縮頭面部的肌肉、筋膜達到治療效果。

然而，一般民眾對於頭面部的針灸可能會感到恐懼，因此，我們選擇像髮絲一樣細的針灸針（直徑0.12mm至0.16mm）來治療，讓病人可以在相對無痛、放鬆的狀態下安心接受治療。

治療適用領域廣泛 療法溫和效果顯著

許芳綺指出，顏面針灸的適用範圍相當廣泛，舉凡顏面神經麻痺、濕疹、痤瘡、鼻過敏、乾眼症或眼睛疲勞、耳鳴、淡化疤痕等皆可治療，雖然無法立竿見影，但也多了一項新的選擇。

 顏面針灸的作用
顏面神經麻痺刺激顏面神經，針對無力的肌肉加強收縮，對於過緊繃的肌肉進行放鬆，調節血液循環。 有研究指出，越早進行針灸介入治療有助於神經的修復。
濕疹、痤瘡增加臉部的氣血循環與加強代謝；針對膿腫、痘疤可圍刺治療。
鼻過敏改善鼻部周圍的循環。
乾眼症 / 眼睛疲勞放鬆眼周肌肉，改善眼周循環。
淡化疤痕改善疤痕附近的氣血循環，改善排列混亂、緊繃沾黏的疤痕組織。


專業醫師施針 針灸配合中藥調理臟腑

許芳綺表示，《黃帝內經》：「十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅。」由此可知，臟腑會通過經絡系統的作用，把氣血源源不絕地輸送到頭面部，因此，除了針灸之外，往往還需要合併口服中藥來改善體質，以達到更佳的療效。

另外，顏面針灸時應注意，若是易暈針體質、血糖過低、凝血功能不佳、蟹足腫體質者，都不建議接受顏面針灸。而且臉部有許多縱向、橫向、斜向等複雜的肌肉，有治療需求的民眾，應尋求專科醫師協助，勿亂信偏方。

文／賴以玲　圖／孫沛群


諮詢專家：奇美醫院中醫部總醫師許芳綺

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 從內到外顧面子！顏面針灸搭配口服中藥 陳年痘痘不再冒出頭

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