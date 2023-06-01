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名家論壇》鈕則勳／支持度下滑，侯友宜如何逆轉？

▲自從國民黨徵召侯友宜參選後，民調顯示出，侯友宜被徵召的慶祝行情短、支持度下滑仍是有其脈絡。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.29）
▲自從國民黨徵召侯友宜參選後，民調顯示出，侯友宜被徵召的慶祝行情短、支持度下滑仍是有其脈絡。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.29）

文／鈕則勳

自從國民黨徵召侯友宜參選後，除了TVBS的民調結果侯以30%的支持度領先賴清德的27%與柯文哲23%的慶祝行情外，近期ETtoday的民調，侯27.7%的支持度還是輸給了賴的36.4%，更特別的是美麗島電子報的民調，侯竟然只有18.3%的支持度，還被柯文哲的25.9%反超而敬陪末座。即便美麗島民調結果和這陣子以來侯大多居第二的民調結過差異過大，可能是特例且未必能夠充分反映相關趨勢外，侯被徵召的慶祝行情短、支持度下滑仍是有其脈絡。

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第一，當然是郭台銘對於是否支持侯仍態度未明，即便在社群上表態願支持侯友宜，但徵召當天與五月廿日造勢活動，郭均未出席，針對媒體追問，郭也不願表態，郭的按兵不動當然影響了郭粉對侯的支持，侯郭踫面也沒個影，團結虛無縹緲，甚至連帶影響原來挺侯支持者對侯支持的強度。第二，坊間流傳出一些黨中央朱立倫與郭之間不利於整合的流言蜚語，朱立倫也多以不變應萬變，踫到問題輕描淡寫也無法妥善處理，侯只能概括承受這些衝擊，當然影響支持度。

特別是日前要選總統的賴清德與柯文哲，還有沒被國民黨徵召的郭台銘都到金門參加活動，郭董除了將他的「和平宣言」遞交給賴之外，也和柯合體抬轎、郭柯兩人當晚還去並肩看海，動作頗多，三人都到金門造勢，獨缺侯友宜。而侯未出席的原因雖然很清楚，就是因為他現在仍是新北市長，當然以市政行程為主，以免被綠軍抓到痛腳展開猛攻，但即使如此，侯未出席，對選情仍有傷。畢竟，三人造勢獨缺侯，侯的話題聲量就會少很多，可能「輸人又輸陣」；再者，外界的刻意解讀有可能會讓侯被邊緣化，畢竟侯在日前美麗島電子報民調支持度跌到第三，這種風險更高。

而郭、柯兩人互動各取所需，都會對國民黨形成更大壓力，不僅是掌握藍白合主導權的柯有更多籌碼和國民黨博弈、待價而沽，讓非綠整合遙遙無期之外，郭也藉以獲得了更多和國民黨談判的籌碼、強化了主場優勢，國民黨要整合泛藍都變得困難重重 ; 特別是侯受限市長身份無法出席金門活動的時候，黨中央竟沒有派高層參加候選人在金門的較勁，更是匪夷所思，完全看不出黨中央至今對侯到底做出了哪些有效支援，面臨這樣的困境，侯的支持度焉能不掉？
但話又說回來，侯近期的造勢動作確實有其戰略宏觀與戰術邏輯。除了拜訪黨內大老，如馬英九、王金平外，也與藍營歷屆行政院長請益國政，更展開網路空戰、上吳子嘉的網路直播節目，和黨內流量大戶徐巧芯、謝龍介等人相互拉抬，直接面對群眾及網友，也能展現自己最強的親和力。在政策上面「核能也是選項」直接和賴清德直球對決，單挑他對核能議題的態度反覆，這些密集的動作，對於支持度的提振，當然都可以預期。

但就算如此，仍然不夠，侯仍有幾個當務之急。首先，得想方設法和郭台銘接觸與互動、尋求支持、解開心結，這個關卡若跨不過去，不僅日後更難協調，若郭柯整合之後，藍軍選情更將無力回天。其次，黨中央朱立倫得針對坊間傳出的流言蜚語，一定要站出來面對，該澄清就要澄清，若是論述造成郭的誤解，該道歉也一定要道歉，回應也不能只雲淡風輕、避重就輕，一副事不關己，侯也一定要催促朱立倫站出來嚴肅面對這件事情，充分解釋說明，才可能有清理戰場、一掃負面陰霾的機會。

再者，仍有一個侯得特別注意之處，就是相對於賴清德職務歷練的相對優勢與柯文哲的鮮明形象，侯在形象上的定位與區隔性優勢得再強化。可以針對以往「鐵漢、警長」的形象再作深化，也應結合民眾最迫切想解決且能直攻民進黨執政痛腳的問題，如打擊詐騙，搭配政策結合侯的專業，積極建構一個更明顯的形象定位，讓民眾一下就有感，這更是重要，畢竟單一選區的選舉，「形象決定論」常是民眾投票最簡單的依據 ; 面對形象定位、人設最清晰的柯文哲與有執政資源做支撐的賴清德，侯光有新北市政績是不夠的，畢竟產品定位的清晰，也就是人設的鮮明，仍然是這場選舉過程中間的重中之重。

最後，針對坊間傳出「換侯」的陰謀論，當然只是個假議題，除了侯的政績明顯，已是黨內公認的最強母雞外，況且「換柱」衝擊殷鑑不遠，國民黨就算再笨，都不可能重蹈覆轍，所以笑笑就好。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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