名家論壇》鈕則勳／支持度下滑，侯友宜如何逆轉？

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特別是日前要選總統的賴清德與柯文哲，還有沒被國民黨徵召的郭台銘都到金門參加活動，郭董除了將他的「和平宣言」遞交給賴之外，也和柯合體抬轎、郭柯兩人當晚還去並肩看海，動作頗多，三人都到金門造勢，獨缺侯友宜。而侯未出席的原因雖然很清楚，就是因為他現在仍是新北市長，當然以市政行程為主，以免被綠軍抓到痛腳展開猛攻，但即使如此，侯未出席，對選情仍有傷。畢竟，三人造勢獨缺侯，侯的話題聲量就會少很多，可能「輸人又輸陣」；再者，外界的刻意解讀有可能會讓侯被邊緣化，畢竟侯在日前美麗島電子報民調支持度跌到第三，這種風險更高。
而郭、柯兩人互動各取所需，都會對國民黨形成更大壓力，不僅是掌握藍白合主導權的柯有更多籌碼和國民黨博弈、待價而沽，讓非綠整合遙遙無期之外，郭也藉以獲得了更多和國民黨談判的籌碼、強化了主場優勢，國民黨要整合泛藍都變得困難重重 ; 特別是侯受限市長身份無法出席金門活動的時候，黨中央竟沒有派高層參加候選人在金門的較勁，更是匪夷所思，完全看不出黨中央至今對侯到底做出了哪些有效支援，面臨這樣的困境，侯的支持度焉能不掉？
但話又說回來，侯近期的造勢動作確實有其戰略宏觀與戰術邏輯。除了拜訪黨內大老，如馬英九、王金平外，也與藍營歷屆行政院長請益國政，更展開網路空戰、上吳子嘉的網路直播節目，和黨內流量大戶徐巧芯、謝龍介等人相互拉抬，直接面對群眾及網友，也能展現自己最強的親和力。在政策上面「核能也是選項」直接和賴清德直球對決，單挑他對核能議題的態度反覆，這些密集的動作，對於支持度的提振，當然都可以預期。
但就算如此，仍然不夠，侯仍有幾個當務之急。首先，得想方設法和郭台銘接觸與互動、尋求支持、解開心結，這個關卡若跨不過去，不僅日後更難協調，若郭柯整合之後，藍軍選情更將無力回天。其次，黨中央朱立倫得針對坊間傳出的流言蜚語，一定要站出來面對，該澄清就要澄清，若是論述造成郭的誤解，該道歉也一定要道歉，回應也不能只雲淡風輕、避重就輕，一副事不關己，侯也一定要催促朱立倫站出來嚴肅面對這件事情，充分解釋說明，才可能有清理戰場、一掃負面陰霾的機會。
再者，仍有一個侯得特別注意之處，就是相對於賴清德職務歷練的相對優勢與柯文哲的鮮明形象，侯在形象上的定位與區隔性優勢得再強化。可以針對以往「鐵漢、警長」的形象再作深化，也應結合民眾最迫切想解決且能直攻民進黨執政痛腳的問題，如打擊詐騙，搭配政策結合侯的專業，積極建構一個更明顯的形象定位，讓民眾一下就有感，這更是重要，畢竟單一選區的選舉，「形象決定論」常是民眾投票最簡單的依據 ; 面對形象定位、人設最清晰的柯文哲與有執政資源做支撐的賴清德，侯光有新北市政績是不夠的，畢竟產品定位的清晰，也就是人設的鮮明，仍然是這場選舉過程中間的重中之重。
最後，針對坊間傳出「換侯」的陰謀論，當然只是個假議題，除了侯的政績明顯，已是黨內公認的最強母雞外，況且「換柱」衝擊殷鑑不遠，國民黨就算再笨，都不可能重蹈覆轍，所以笑笑就好。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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