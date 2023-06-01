台灣移工聯盟召開抗議記者會　勞動部回應了

台灣移工聯盟在5月30日召開「勞動條件不提升 鬆綁配額鬼藥單」記者會，抗議放寬製造業等4大產業移工配額。對此，勞動部發出聲明，表示為了協助解決產業缺工問題，經邀集勞資學政代表召開兩次會議討論，基於部分行業因性質特殊、工作辛苦，適度開放移工可維持產業營運、促進國人就業及勞動條件的提升，並已協調產業主管機關協助確保雇主法遵情形及移工管理能力，源頭降低管理問題，保障移工權益，爰依會議共識，預告修訂相關措施。
記者賴正琳／綜合報導
勞動部說明，今（112）年3月6日及16日召開兩次跨國勞動力政策小組會議，依就業服務法規定，邀集政府機關、勞工、雇主、學者代表社會對話，共同檢視移工聘僱警戒指標變化情形，製造業、營造業受僱員工總薪資增加率、長照服務涵蓋率等11項指標呈現成長趨勢，並經目的主管機關提案並就製造業3個行業中，水產加工因魚體差異高、自動生產難；豆腐製造因高溫、濕熱且需大量人工作業；金屬船體製造為高溫、粉塵、有機溶劑和重金屬的工作環境，國人較不願投入，水產加工和豆腐製造因勞動力不足，已影響消費端產品品質；另營造業缺工待補實約1.9萬人，受限於現行申請資格規定，中小型營造業者仍無法聘僱移工，或移工受限工程專案專用、聘僱期限不得大於工期，不利人力培養及留用。農業則因主力農牧戶缺工戶數仍達約1.4萬戶、常僱員工約缺5,000人次、臨時員工仍缺8.9萬人次，加上主要農業縣市人口不足，勞動力缺口已影響農產規模。另外，考量國內住宿式機構照顧人力聘僱不易且人力不足，連帶影響機構照護品質及住民權益。因此，經過會議審慎評估後，達成共識，才適度放寬名額並預告修正法規。
勞動部強調，產業缺工問題仍應優先促進國人就業，不足部分才考慮引進移工。雇主聘僱移工前，須依法辦理國內求才程序，應先以勞動市場合理薪資公開招募本國勞工，避免降低勞動條件，並由公立就業服務機構推介媒合，確保就業機會優先提供給國人；另本次放寬的4大產業，均適用勞基法規定，且新增製造業雇主國內承接額外5%名額彈性機制，可提高移工在國內轉換工作的機會，有助保障移工權益。另外，各產業主管部會將負責前端審查雇主資格，營造業及農業將配套管控名額，以確保雇主法遵情形及移工管理能力，源頭降低管理問題；同時勞動部將加強移工入國前職前教育、入國後訪視工作及生活情形、宣導1955專線申訴管道，並加強仲介管理及評鑑汰除評鑑C等仲介，持續保障移工權益。