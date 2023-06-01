不是聯名！5家早餐老店「共250歲」進駐君品 飯店爆吃米其林小吃
隨著疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客突破200萬人次，君品酒店為搶攻國際旅客及暑假國旅商機，邀集台灣南北5家店齡加總近250歲的台式早餐名店，期間限定進駐雲軒西餐廳自助式早餐，打造住房賣點，即日起「Gau-Tsa 敖早」正式開張。
記者葉盛耀/綜合報導
君品酒店表示，今年第1季國際旅客已達7成，尤以新加坡、港澳及歐美旅客回流最快，有鑑於飯店早餐是吸引遊客挑選旅宿的重點之一，而代表台灣庶民文化的台式早餐，不僅在日本颳起早餐旋風，更是國際觀光客體驗台灣美食風情的重要一環。
為此君品酒店雲軒西餐廳團隊走訪各地，挖掘隱藏在巷弄街坊的晨間美味。君品酒店總經理張倚蘭也表示，這次團隊紛紛貢獻出自己從小吃到大的私房早餐美味，不分台灣南北，除了人氣排隊名店，也有隱藏版的地方老味。雲軒西餐廳自助早餐就有著多達20多種新鮮蔬菜的繽紛沙拉吧，肉質軟嫩、湯頭鮮美的自助現燙牛肉湯，以及現點現做的半熟蛋、歐姆蛋等餐點。這次雲軒不同於時下流行的創新聯名風潮，以「Gau-Tsa 敖早」主打原汁原味的台式滋味，邀請名店以店中店進駐飯店早餐檯。
即日起，雲軒西餐廳早餐檯上架起5家台式早餐店古意盎然的招牌，匯集共10款百年傳香的招牌老味道早餐小吃。包括：三重60年老字號「正義豆漿店」的燒餅油條、鹹豆漿、冰及熱的豆漿、米漿；眷村老味「永和周家麵」的涼麵；萬華百年老店「兩喜號」魷魚焿米粉；台南米其林必比登名店「府城食府」芋籤粿以及高雄40多年武廟排隊店「雙豪油飯」花生一口粽，展現台灣南北老城區，外省人、客家、閩南等各族群活潑又多樣化的台式早餐風景。
另外，對於很多人來說早餐必備的咖啡，又有創新產品將於7-ELEVEN輕鬆可購得。「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」精選三個產區咖啡豆，包含「耶加雪菲」、「西達摩」以及「雲南」三種精品咖啡，以三種不同的處理法將咖啡萃取後，利用零下 40 度的真空凍乾新技術製作咖啡粉，再裝入小巧迷你咖啡杯，只要將迷你杯倒入0~100度的飲水或奶類中，不需準備咖啡機、不需磨咖啡豆瞬間還原現煮咖啡層次。「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」於全台 7-ELEVEN 門市與i預購販售，每盒299元，即日起至6月13日限定鑑賞價每盒229元。