第2季湧入新訂單！宏碁：子公司推企業級生成式AI

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談到個人電腦（PC）通路庫存，陳俊聖指出，通路庫存「鬧鬼」（haunted）的情況基本上已經過去，現在宏碁與通路的庫存算是健康。他也坦言，價格競爭不會有結束的一天，電腦產業本來就是成熟產業且供過於求，對於價格競爭，宏碁早就有心理準備。
陳俊聖認為今年第2季是轉折點，第2季剛開始有點延續第1季的疲弱狀況，到第2季後半段開始有大量新訂單進來，現在部分產品需要追貨，包括商用、消費、教育和電競產品都有。教育領域持續開出新標案，宏碁甚至在烏克蘭都有贏得教育標案。
他觀察，宏碁今年上半年表現可能不如去年同期，但下半年情況會比較好。PC產業近年走勢如同「雲霄飛車」，需求退潮以後開始壓力測試，宏碁第1季營運下滑，仍然可以獲利，意味著已經通過壓力測試。
陳俊聖坦言，純粹靠電腦很難賺錢，有同業被庫存壓倒、努力拋貨，「我們也拿不到什麼好處」。當產業下滑時，宏碁旗下「小老虎」新事業會變成重要緩衝，讓宏碁集團獲利更有一致性。
談起生成式AI發展，陳俊聖認為，生成式AI應該更多運用在提升生產力，PC產業之所以辛苦，是因為很多人用手機就可以做到大部分事情，隨著生成式AI崛起，將推升對電腦的剛性需求。
他表示，宏碁旗下宏碁資訊上半年開始幫國內企業打造企業級生成式AI，針對每個客戶客製化，已經有多個半導體產業客戶採用，可以協助解決台灣半導體人才不足的問題。（編輯：楊蘭軒）1120601