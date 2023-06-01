好萊塢影星近況公開！83歲艾爾帕西諾當爸　布魯斯威利息影1年了

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今年83歲的艾爾帕西諾因演出經典黑幫電影《教父》走紅，擁有超過50年的演藝生涯，獲獎無數，是少數贏得表演獎大滿貫的影星，包含奧斯卡獎、艾美獎、東尼獎，艾爾帕西諾都曾獲獎，此外，還拿下4座金球獎、美國電影學會的AFI成就獎等殊榮。而他的私生活也過得精彩，雖然從未結婚，但他與2任前女友分別生下1名女兒和一對龍鳳胎，近來與29歲的製作人小女友諾爾艾芙拉（Noor Alfallah）將迎來新生命，再度升格當爸。
柯林伊斯威特影壇耕耘68年 外媒曝將息影
柯林伊斯威特因演出《鏢客三部曲》走紅，《緊急追捕令》系列也是他的代表作，他演出過多部叫好又叫座的電影，包含《火線大行動》、《魔鬼士官長》等，柯林伊斯威特演而優則導，他執導的《殺無赦》、《登峰造極》，獲得了奧斯卡最佳導演獎與最佳影片獎。柯林伊斯威特在影壇耕耘68年，可以說是為電影奉獻了一生，日前有外媒爆出，年事已高的他，將在執導完電影《二號陪審員》（暫譯），從此息影，如果消息屬實，該部電影將成為柯林伊斯威特的告別作。
布魯斯威利患失語症 去年宣布息影
今年68歲的好萊塢明星布魯斯威利，因演出《終極警探》系列電影爆紅，談到對他的印象，其一是硬漢，另一個就是能打，且演技精湛，《第五元素》、《靈異第六感》、《驚心動魄》等都是他的代表作，在影視圈耕耘了40多年的他，影視作品無數。無奈布魯斯威利的健康在這5年內每況愈下，直到去年3月他的家人與前妻黛咪摩爾，替他發表聲明，提到布魯斯威利被診斷出患有失語症，還嚴重影響他的認知能力，因此在經過深思熟慮之後，布魯斯決定放下對他來說意義重大的演藝事業，宣布息影。
凱文科斯納攀事業高峰 結髮18年妻申請離婚
凱文科斯納出演電影《與狼共舞》才為人所知，之後還演出了電影《強盜保鑣》、《未來水世界》、《誰殺了甘迺迪》等，引人注意的是，《與狼共舞》是凱文科斯納首次執導的電影，一口氣奪下了最佳電影、最佳導演等7座奧斯卡獎。近期更是忙於拍攝他喜歡的西部片題材，誰料，演藝事業正攀上高峰，婚姻卻碰上問題，凱文的第二任太太克莉絲汀鮑姆加特納（Christine Baumgathner）主動申請離婚，結束18年的結婚。