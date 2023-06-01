台美貿易倡議今華府簽署首批協定 政院：朝向台美FTA前進
行政院經貿辦今（1）日說明，台美雙方預定於晚間10時，在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，先前已針對包括貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規與服務業國內規章5項議題完成談判。對此行政院表示，這是政府不曾停歇努力的目標，在簽署過程中也多次主動與社會大眾進行說明，本次簽署協定深具歷史意義，同時也是新的開始，努力朝台美全面FTA（自由貿易協定）前進，保障台灣經濟安全，政府會繼續努力。
記者陳威叡／台北報導
行政院經貿辦今日宣布，台美雙方預定晚間10時 ，在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。而雙方於去年6月啟動談判，其中囊括12項議題，先前已針對包括貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規與服務業國內規章5項議題完成談判。
對於晚間「台美21世紀貿易倡議」將簽署首批協定，行政院發言人林子倫指出，這是政府不曾停歇努力的目標，簽署協定奠定台美貿易未來發展完整結構，在本次簽署過程中，政院也多次主動對社會大眾說明進度，善盡民間團體跟立法院溝通，簽署前公布條約文本，讓國人更加了解協定內容。
林子倫指出，簽署協定深具歷史意義，同時也是新的開始，相關任務還沒有結束，會持續強化跟世界各國聯繫跟合作，朝向台美全面FTA（自由貿易協定）前進，保障台灣經濟安全，政府會繼續努力。