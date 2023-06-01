人物／許嘉恬曾穿女僕競選敗給高嘉瑜　「不讓長官困擾」心態釀禍

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許嘉恬其實也曾試圖轉換跑道參選民代，2010年參與黨內台北市議員初選，當時她的主要對手，就是同為女性新生代的高嘉瑜，兩人還曾撞衫一起打扮成「女僕」同一天亮相，較勁意味濃厚。不過最後初選結果，許嘉恬落敗，高嘉瑜反而在初選順利出線，接著順利當選台北市議員，如今已是高知名度立委。
許嘉恬雖然參選之路不順遂，但在黨內卻是「幕僚世代」代表。2020年總統蔡英文連任後回鍋黨主席，許嘉恬也再度到婦女部擔任主任。當時新冠疫情爆發，她還帶著2個寶貝兒子，天天到社區藥局做志工包口罩，順便用手機替兒子記錄，製作「我們是防疫國家隊」紀錄片，結果得到公視舉辦、以《我們的2020》為題的兒童短片影展冠軍。
知情人士透露，許嘉恬在黨內被稱為「小甜甜」，逢年過節都不忘寫卡片給主管，讓主管備感窩心，可能也正是因為這份「貼心」，讓她在遇到部屬申訴性騷擾案件時，不想讓長官煩心，選擇搓掉，以免造成黨與長官的困擾，正巧這就是《人選之人》劇中，保守黨務主管最要不得的心態。
該人士說，政治圈很小，很多女性從業人員不想得罪人，以免遭到封殺，因此遇到類似性騷事件，都選擇息事寧人，尤其如果又得知許嘉恬不會積極處理，可想而知這不會是唯一一件個案。她說，這次公開具名爆料的女生很勇敢，確實要有更多人願意站出來，才能讓政治圈的性別意識更加平等。