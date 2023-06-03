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6月夯台劇／郭雪芙失婚遇上富二代　張立昂偽BL戀冒粉紅泡泡

▲6月台劇片單囊括天心（左起）、郭雪芙、張立昂、馮容潔。（圖／My Video、時創影業、三立、TVBS）
▲6月台劇片單囊括天心（左起）、郭雪芙、張立昂、馮容潔。（圖／My Video、時創影業、三立、TVBS）

記者羅凌筠/綜合報導

6月台劇強檔接棒登場，《NOWnews今日新聞》為您整理4部新台劇，卡司囊括天心、温昇豪《最佳利益3╴最終利益》；郭雪芙、范少勳《因為你如此耀眼》；黃柏峰、馮容潔《機智職場生活》；張立昂、劉奕兒《鬼之執行長》，周周有新劇可追。

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▲《最佳利益2-決戰利益》天心被禾浩辰酒窩電暈。（圖／MyVideo提供）
▲《最佳利益3-最終利益》由天心揭開律政界黑幕。（圖／MyVideo提供）
律政職人劇《最佳利益》由台大法學系編劇林珮瑜、陳文梓，將社會寫實案例改編成精彩劇情，擔任過律師的林立書導演、來自台大的鄒奕笙導演，聯手反應社會殘酷駭人事實，第3季天心捲入陳庭妮、Darren邱凱偉的家族律師事務所宮鬥，此外，前夫温昇豪為救天心身陷危險，生死謎團即將揭曉。

▲郭雪芙（右）、范少勳在《因為你如此耀眼》談姐弟戀。（圖／時創影業）
▲郭雪芙（右）、范少勳在《因為你如此耀眼》談姐弟戀。（圖／時創影業）
戀愛劇《因為你如此耀眼》由郭雪芙、范少勳主演，劇情講述深夜的一通緊急電話，驚醒了女主角20年來如夢似幻的幸福人生。父親驟逝欠下的巨額債款，壓得她喘不過氣，就連未婚夫也想悔婚以免受到牽連！一夕之間跌落谷底的失婚少婦，沒有被逆境擊敗，反而堅定了她的意志，憑藉對烘焙的熱情與不服輸的性格，與食品集團繼承人男主角結下了不解之緣。

▲從《機智校園生活》爆紅的「川咪CP」黃柏峰（左）、馮容潔（右）遭王新凱介入。（圖／TVBS）
▲從《機智校園生活》爆紅的「川咪CP」黃柏峰（左）、馮容潔（右）再度合體。（圖／TVBS）
校園劇《機智校園生活》捧紅一群學生演員，衍生出系列影集《機智職場生活》，以輕鬆風格探討職場新人的各種挑戰和人際關係，不僅能看到劇中角色的職場甘苦談，也能看到充滿粉紅泡泡的職場愛情，高人氣2對CP：黃柏峰、馮容潔「川咪CP」及鍾岳軒、鄭芯恩「安凌CP」會不會走向婚姻，令人期待。

▲劉奕兒（左）在張立昂住院期間天天傳訊關心。（圖／三立）
▲劉奕兒（左）、張立昂偽BL戀冒粉紅泡泡。（圖／三立）
《鬼之執行長》劇情描述一個像鬼一樣狡詐的男人，透過一連串詭計惡整，卻讓自己陷入愛情，久未演出的張立昂跳脫冷酷霸總形象，變身調皮執行長，劉奕兒也從靚女變超帥氣偽男，展開一場契約戀情。此外還有孫沁岳、姚以緹、劉修甫、賴琳恩、沈孟生、顏嘉樂、鮑正芳加入演出。

▲台劇6月追劇攻略。（NOWnews製圖／My Video、時創影業、LINE TV、三立提供）
▲台劇6月追劇攻略。（NOWnews製圖／My Video、時創影業、LINE TV、三立提供）

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