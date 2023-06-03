6月夯台劇／郭雪芙失婚遇上富二代 張立昂偽BL戀冒粉紅泡泡
6月台劇強檔接棒登場，《NOWnews今日新聞》為您整理4部新台劇，卡司囊括天心、温昇豪《最佳利益3╴最終利益》；郭雪芙、范少勳《因為你如此耀眼》；黃柏峰、馮容潔《機智職場生活》；張立昂、劉奕兒《鬼之執行長》，周周有新劇可追。
記者羅凌筠/綜合報導
律政職人劇《最佳利益》由台大法學系編劇林珮瑜、陳文梓，將社會寫實案例改編成精彩劇情，擔任過律師的林立書導演、來自台大的鄒奕笙導演，聯手反應社會殘酷駭人事實，第3季天心捲入陳庭妮、Darren邱凱偉的家族律師事務所宮鬥，此外，前夫温昇豪為救天心身陷危險，生死謎團即將揭曉。
戀愛劇《因為你如此耀眼》由郭雪芙、范少勳主演，劇情講述深夜的一通緊急電話，驚醒了女主角20年來如夢似幻的幸福人生。父親驟逝欠下的巨額債款，壓得她喘不過氣，就連未婚夫也想悔婚以免受到牽連！一夕之間跌落谷底的失婚少婦，沒有被逆境擊敗，反而堅定了她的意志，憑藉對烘焙的熱情與不服輸的性格，與食品集團繼承人男主角結下了不解之緣。
校園劇《機智校園生活》捧紅一群學生演員，衍生出系列影集《機智職場生活》，以輕鬆風格探討職場新人的各種挑戰和人際關係，不僅能看到劇中角色的職場甘苦談，也能看到充滿粉紅泡泡的職場愛情，高人氣2對CP：黃柏峰、馮容潔「川咪CP」及鍾岳軒、鄭芯恩「安凌CP」會不會走向婚姻，令人期待。
《鬼之執行長》劇情描述一個像鬼一樣狡詐的男人，透過一連串詭計惡整，卻讓自己陷入愛情，久未演出的張立昂跳脫冷酷霸總形象，變身調皮執行長，劉奕兒也從靚女變超帥氣偽男，展開一場契約戀情。此外還有孫沁岳、姚以緹、劉修甫、賴琳恩、沈孟生、顏嘉樂、鮑正芳加入演出。