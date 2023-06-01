民進黨工遭性騷擾被吃案？侯友宜：賴清德出來說清楚、要負責吧！

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侯友宜接連提出數個疑問，說到這個案子牽扯的是民進黨副秘書長許嘉恬，這當中為什麼掩蓋案情？到底民進黨跟加害者是否有利益共生的關係？民進黨為什麼包庇這麼久？長期以來賴清德有沒有關注這個議題？為什麼還把許嘉恬升為副秘書長？強調他這幾年看到民進黨不在乎價值，而是在乎選舉跟利益，呼籲民進黨這個案子，賴清德要出來說清楚，不是擺一個照片就可以解決。
對於記者問到若同樣事情發生在新北市府的話，侯友宜重話說到，講出這種不要鬧大、影響名譽、干預性騷擾的被害者要站出來，強調這是很可恥的事情跟很不該的行為，大家都要唾棄他；被害者需要站出來的勇氣，要作為他強而有力的後盾，要支持他，錯的是加害者，被害者沒有錯。
侯友宜表示，相信賴清德應該站出來說，不要只在乎選舉、在乎利益，有時候很多的戲劇可以給大家很多反省，戲劇的內容讓大家深刻的反省，面對性騷擾的被害者，要支持他，對加害者永不姑息。
至於民進黨昨日的道歉聲明沒有提到對許嘉恬的懲處跟停職調查，侯友宜還是再提，他就想問為什麼這個案子掩蓋了9個月，然後許嘉恬還可以升為副秘書長，為什麼？「賴主席」出來說清楚吧！「賴主席」要負責吧！
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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