民進黨爆性騷　賴清德致歉「不會離開、更不會就這樣算了」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此民進黨昨深夜致歉並允諾進行調查，今日召開記者會宣布副秘書長許嘉恬即刻停職並接受調查。對此主席賴清德也在臉書發文，說明對於這樣的事件，自己感到非常的沉痛，作為民進黨主席，他要向這位同仁致上最大的歉意，更有責任給這位受到傷害的前同仁一個交代。
賴清德說，黨內秘書長在知悉這件事之後，立即拉高了調查層級，也立即與這位受到傷害的同仁見面談話、了解詳情。目前性平部主任和主席室主任已組成調查小組，將盡速調查並提出處置報告，同時，副秘書長許嘉恬即刻停職，後續繼續接受調查小組調查。此外也將持續提供當事人必要的協助，以及後續的法律服務。
賴清德說，他要代替民進黨，再一次向這位同仁致歉。「對不起，讓妳承受這樣的傷害與恐懼。」同時也想謝謝她的勇敢，願意將如此難受的事件說出來，給予民進黨再一次好好面對、改正錯誤的機會。
賴清德重申，對於任何涉及性騷擾的事件，民進黨絕對採取零容忍的態度，若仍有遇到類似事件的同仁，更希望能在受保護情況下，得到應有的調查真相，以及心理的支持。針對黨中央的通報機制是否有所不足，該檢討就檢討、該認錯就認錯，最重要的，是務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。
賴清德強調，民進黨的精神是勇於面對問題，而不會逃避。呼籲所有民進黨的從政同志，「以身作則」是處事的原則，在要求受傷的人拿出勇氣以前，我們要先成為一個勇於面對問題的人，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」