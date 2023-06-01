挺前黨工！何欣純、林靜儀：保護當事人是黨該有的責任
民進黨一名前婦女部黨工指控去年遭合作廠商性騷擾，時任婦女部主任的許嘉恬未妥善處理。民進黨女立委何欣純今發聲力挺前黨工，強調自律、明快、慎重處理，是民進黨獲得民眾信賴的最重要基礎。曾擔任婦女部主任的立委林靜儀在臉書表示非常震驚，支持者留言：「不能就這樣算了。不然會慢慢死掉！」。
記者顏幸如／台中報導
民進黨前黨工昨晚在臉書發文指控，她遭廠商性騷擾後，婦女部主任許嘉恬選擇轉身離開，其態度與處理手法令人失望，黨工最後選擇離開。雖然民進黨火速發布聲明嚴厲譴責與道歉、要求許嘉恬停職調查，仍無法阻止這場風暴。
民進黨台中市立委何欣純今（1）日也強調「我們不能就這樣算了！」她表示看到電視劇《人選之人》的劇情在真實世界發生，內心無比遺憾及感傷。「雖然我不是當事人，但感同身受」。何欣純強調政黨應該自求自律、有更嚴格的標準。明快慎重的處理該事件，才是民進黨獲得民眾信賴的最重要基礎。保護當事人更是該有的責任。
曾擔任民進黨婦女部主任的立委林靜儀，在臉書表達震驚。她認為中央立刻開性平會調查是絕對必要的措施。性騷擾處置有明確的法律規範，依法進入調查、保護當事人，沒有模糊空間。民眾也留言指此事非同小可「不要再雷聲大雨點小，輕輕放過」、「不能就這樣算了。不然會慢慢死掉！」