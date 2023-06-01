馬哥來了！馬斯克中國行　奉承宴請不斷

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馬斯克的對話內容目前所知甚少。中國工業部僅表示他與部門主管就電動汽車和聯網汽車的發展交換意見；中國商務部則宣布與他討論特斯拉（Tesla）在中國的未來。正式消息雖不多，但社群媒體對馬斯克卻是充滿熱情。
網民對馬斯克的反應熱烈，有人稱他是「全球偶像」，「馬斯克真是太棒了」，「要是中國能有馬斯克這樣的人就好了」。
根據飛行數據提供商「飛常準」的資料，馬斯克的私人飛機昨晚已離開北京前往上海，特斯拉在上海設有工廠，兩位知情人士表示，馬斯克將前往工廠與員工會面。
自中國取消清零政策重新開放邊境以來，馬斯克是最新一位訪中的美國商界領袖：蘋果公司的庫克（Tim Cook）是在3月訪中，而摩根大通的戴蒙（Jamie Dimon）和星巴克的納拉辛漢（Laxman Narasimhan）本週也都在中國。
不同於同業受到的低調歡迎，馬斯克訪中成了熱門話題，且儘管美中關係趨緊，他依舊享有高人氣，他在人工智慧（AI）和電動汽車的評論也引發廣大關注。
社群媒體上的照片顯示，馬斯克5月30日晚上與曾毓群在高檔的華府會縵府宴共同用餐，對外分享的菜單可說是給足馬斯克面子。這菜單共有16道菜，封面有兩匹黑色駿馬象徵馬斯克中文名字的「馬」字，上方以英文寫著 Tesla（特斯拉），下方則是中文「一馬當先」以及英文Extraordinary（非凡）。
然而，迥異於他此行在中國社群媒體掀起的狂潮，也不同於他本人在美國時老愛在自己收購推特（Twitter）掀話題的作風，馬斯克此行尚未發表任何公開聲明。推特目前是遭中國封鎖的。
特斯拉、寧德時代，中國商務部都未回應媒體相關詢問。中國外交部則引用馬斯克的話說，美中經濟是「連體嬰」，並表示馬斯克反對兩國經濟脫鉤。
這是馬斯克3年來首次訪問中國，目前特斯拉正面臨中國電動汽車業的激烈競爭，同時上海廠的拓展計畫一直存在不確定性。特斯拉上海廠去年生產超過70萬輛Model Y和Model 3汽車，占全球產量一半以上。
目前尚不清楚特斯拉在擴建工廠時是否面臨任何監管障礙；投資者也很想知道，中國監管機關是否會批准特斯拉的高級輔助駕駛功能。這個功能是美國每套定價1.5萬美元的「全自動輔助駕駛」（Full Self Driving）軟體的一部分。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120601