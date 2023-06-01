高雄洲際旗下南洋餐廳明開幕 推一泊二食住房「抽新加坡機票」
高雄洲際酒店全新南洋風「好客」餐廳即將於明(2)日正式開幕，以新加坡知名美食中心Hawker Center為名，端出道地星國街頭美食。高雄洲際力邀黃偉飛(Kelvin Wong)擔任主廚，近20年曾待過新加坡富麗敦酒店、杜拜朱美拉棕櫚島華爾道夫酒店等豐厚資歷，將東南亞料理結合台灣茶概念，期望帶給台灣人全新的餐茶文化。洲際酒店並集合新餐廳推住房專案，入住有機會抽中新加坡來回機票。想吃泰國菜則可到板橋凱撒大飯店的Lotus蓮花泰式餐廳，現推出姓名有「蓮」、「花」兩字，能打5折優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄洲際酒店醞釀近兩年打造「好客」南洋風餐廳，餐廳內的空間設計和氛圍走新加坡殖民風格，翻玩當地兼容並蓄的文化，「好客」餐廳主廚Kelvin Wong是馬來西亞籍，曾效力於新加坡富麗敦酒店、杜拜朱美拉棕櫚島華爾道夫酒店等國際連鎖品牌酒店的，餐飲資歷近20年，且旅居新加坡近十年。
「好客」南洋餐廳明(2)日起正式營業，強調精選洲際永續農場作物及本地食材，設計符合高雄氣候及飲食習慣的南洋菜，包含經典街頭小食。午、晚餐菜單涵括道地南洋風味料理，像是新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙、沙嗲烤串，以及甜品椰絲球等。飲品則有經典調酒新加坡司令，又或南洋咖啡、恐龍可可飲、精緻茶品等多種選項。餐廳內特地設置台灣茶吧(Tea Bar)，推廣台灣傳統茶藝與餐茶文化。除了單點菜，另還推出平日商業午餐每位餐價880元起。
因應「好客」餐廳開幕，高雄洲際酒店順勢推出新加坡主題一泊二食「醉愛獅城」住房專案，即日起開放預訂至10月15日止，預訂專案入住可享全自助式早餐和「好客」餐廳精選專案套餐（每房至多兩客，可選午餐或晚餐時段）、新加坡旅遊局精選禮品組和虎牌冰釀啤酒（限量200組），更可於入住時獲得專屬抽獎小卡，有機會贏得桃園-新加坡來回酷航機票，專案入住期間自7月1日起至10月15日止。
想吃南洋風料理還可到板橋凱撒大飯店的Lotus蓮花泰式餐廳，強調以經典道地、時令食材及各式辛香料演繹泰菜的精髓，推薦菜色包含開胃前菜「芭樂沙拉」、酸辣下飯的「瀑布松阪豬」、世界名菜「馬沙曼牛肉」、手工傳統美饌「香蘭葉炸雞」等。蓮花泰式餐廳即日起至6月30日也推出夏季優惠，凡是姓名中有「蓮」、「花」其中一字可享當餐消費75折，符合二字則最高可享5折，當餐女性消費者還可免費享用主廚精選「摩摩喳喳」甜品乙份。