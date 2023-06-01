民進黨前黨工揭性騷擾遭吃案 賴香伶：性平意識高掛嘴邊形同虛設
民進黨前黨工指控遭到合作廠商性騷擾，時任黨中央婦女部主任、現任祕書長許嘉恬卻選擇冷處理。民眾黨立委賴香伶今（1）日表示，說現實中沒有翁文芳，只有二次傷害的婦女部，並批評性平事件發生後只想吃案，性平意識高掛嘴邊形同虛設。
記者呂炯昌／台北報導
賴香伶表示，民進黨黨工遭到性騷擾，頂著恐懼情緒上報主管，卻遭黨內時任婦女部主任，現任黨副秘書長許嘉恬反問「所以呢？你希望我做什麼？」「你當下怎麼沒有叫出來？」，甚至以「你的名譽可能受損，我的態度會更冷漠」等言語「勸導」受害人不要啟動黨內性平程序。
賴香伶說，婦女部原本應該是保護傘，卻勸受害者「息事寧人」，成了二次重傷的加害者，民進黨時刻高掛嘴邊的性平意識、建立的性平事件處理機制，還有黨內的性別平等事務部簡直形同虛設。婦女部主任同樣身為女性，更是婦女權益工作者，竟然在性平事件發生後只想吃案，勸受害者「跳車」，這樣的人還能位居黨內高層實在令人噁心，真是徹底的「說一套、做一套」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110