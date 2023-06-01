中研院、莫德納共推前瞻新創獎　加速台灣mRNA研究

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唐堂表示，2019年底新冠肺炎疫情席捲全球，新興的mRNA疫苗協助各國取得良好的抗疫成果，並使mRNA生醫技術廣為世人所知，中研院在2020年底即組成首支mRNA疫苗研發團隊，並以藥品優良製造作業規範（GMP）的精神規劃建置核心設施─「mRNA先導研究設施」，以供應早期臨床試驗所需的mRNA疫苗，同時也積極延攬研發與技術的人才，加速發展mRNA技術，來應對已知及未知的疾病，「mRNA先導研究設施」預計今年底完成場域驗證，2024年開始接受產業及學研界小型試量產。
吳漢忠指出，國家生技研究園區近年積極徵選研究計畫團隊進駐，鎖定具社會重要性、應用潛力及適合由公共資金投入的隊伍。中研院特別建置專業級的核心設施，以協助創新團隊進行加值實驗，並加速研發時程，通過本次與莫德納的合作，團隊可望在園區取得更多登上國際生醫舞台的機會。
黃翊群表示，生醫產業的培植需要長期投資，期待透過產研合作計畫拋磚引玉，鼓勵更多台灣科研先進加入mRNA研究領域、開發無限應用潛力。
此外，中研院與莫德納台灣亦攜手共同舉辦「mRNA前瞻新創獎」計畫，徵案領域將針對以下5大治療領域，傳染病（Infectious diseases）、免疫腫瘤（Immuno-oncology）、罕見疾病（Rare diseases）、心血管疾病（Cardiovascular diseases）、自體免疫疾病（Autoimmune diseases）。每組獲選團體／個人可以獲得新台幣50萬元研究獎金，並能夠獲得莫德納台灣的一對一業師輔導機會。
中研院表示，2023年「mRNA前瞻新創獎」將於6月9日起正式展開，歡迎全國科研團隊踴躍參與提案，徵件活動從活動公告日至7月31日下午5點整止。詳細競賽相關資訊會公布於中研院國家生技研究園區官方網站，歡迎有意願報名者上網查詢。