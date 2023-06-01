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中研院、莫德納共推前瞻新創獎　加速台灣mRNA研究

▲中央研究院今（1）日宣布與莫德納（ModernaTx）及莫德納台灣（Moderna Taiwan）簽署合作意向書，加速國內mRNA技術的發展。（圖／記者許若茵攝，2023.06.01）
▲中央研究院今（1）日宣布與莫德納（ModernaTx）及莫德納台灣（Moderna Taiwan）簽署合作意向書，加速國內mRNA技術的發展。（圖／記者許若茵攝，2023.06.01）

記者李琦瑋／台北報導

中央研究院今（1）日宣布與莫德納（ModernaTx）及莫德納台灣（Moderna Taiwan）簽署合作意向書，建立策略合作關係，雙方將結合研發與輔導資源，加速國內mRNA技術的發展，培育相關研究人才，並共推mRNA前瞻新創獎計畫，要台灣研究團隊參與評選。

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中研院指出，本次合作意向書由副院長唐堂、生醫轉譯研究中心主任吳漢忠，與莫德納基因（Moderna Genomics）總經理暨科學長黃翊群、莫德納台灣總經理李宜真共同簽署。內容強調3個主要方向，建立台灣mRNA創新研發平台，提供新創公司展示及交流機會；選定mRNA技術的前瞻性主題，共同提供資源以加速研發進程；提供團隊更多國際化的機會。

唐堂表示，2019年底新冠肺炎疫情席捲全球，新興的mRNA疫苗協助各國取得良好的抗疫成果，並使mRNA生醫技術廣為世人所知，中研院在2020年底即組成首支mRNA疫苗研發團隊，並以藥品優良製造作業規範（GMP）的精神規劃建置核心設施─「mRNA先導研究設施」，以供應早期臨床試驗所需的mRNA疫苗，同時也積極延攬研發與技術的人才，加速發展mRNA技術，來應對已知及未知的疾病，「mRNA先導研究設施」預計今年底完成場域驗證，2024年開始接受產業及學研界小型試量產。

吳漢忠指出，國家生技研究園區近年積極徵選研究計畫團隊進駐，鎖定具社會重要性、應用潛力及適合由公共資金投入的隊伍。中研院特別建置專業級的核心設施，以協助創新團隊進行加值實驗，並加速研發時程，通過本次與莫德納的合作，團隊可望在園區取得更多登上國際生醫舞台的機會。

黃翊群表示，生醫產業的培植需要長期投資，期待透過產研合作計畫拋磚引玉，鼓勵更多台灣科研先進加入mRNA研究領域、開發無限應用潛力。

此外，中研院與莫德納台灣亦攜手共同舉辦「mRNA前瞻新創獎」計畫，徵案領域將針對以下5大治療領域，傳染病（Infectious diseases）、免疫腫瘤（Immuno-oncology）、罕見疾病（Rare diseases）、心血管疾病（Cardiovascular diseases）、自體免疫疾病（Autoimmune diseases）。每組獲選團體／個人可以獲得新台幣50萬元研究獎金，並能夠獲得莫德納台灣的一對一業師輔導機會。

中研院表示，2023年「mRNA前瞻新創獎」將於6月9日起正式展開，歡迎全國科研團隊踴躍參與提案，徵件活動從活動公告日至7月31日下午5點整止。詳細競賽相關資訊會公布於中研院國家生技研究園區官方網站，歡迎有意願報名者上網查詢。

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