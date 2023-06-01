44歲中校跳繩休克搶救！醫示警「這些族群」小心：年輕人也會
陸軍南測中心昨（31）日下午4點多進行體能鑑測，一名44歲楊姓中校進行「5分鐘跳繩測驗」項目時，跳到一半因不明原因倒地休克，當場失去呼吸心跳，後被送往急診搶救。澄清醫院中港院區心臟內科醫張耿豪表示，運動會出現休克八成與「心臟疾病」脫不了關係，提醒民眾無論是否有心臟病、高血壓、糖尿病等慢性病問題，運動前都需評估自身狀態，並循序漸進做好熱身，才不會導致悲劇發生。
記者張志浩/綜合報導
張耿豪提及，雖然該名中校是否有相關慢性病不得而知，但臨床上經驗可以推斷，「慢性病就像一顆引擎，平時不發動沒事，但若突然猛踩油門，就容易出現損壞」，張耿豪強調，有高血壓、心臟病或糖尿病超過10年的族群，運動應採「漸進式」的步驟，而非忽略暖身就從事激烈運動。
此外，張耿豪提醒，各種慢性病都有年輕化的趨勢，隨著國人飲食西化、重鹹、重辣等食物成為人們生活不可或缺的一部分，很多年輕人都種下罹患慢性病的因子，所以不只現階段有慢性疾病的患者要注意隨時的威脅，一般民眾也要盡量避免突然的激烈運動、天冷時運動和進行自己不熟悉的運動項目。
若身邊突然有人發生休克或心臟驟停時該怎麼辦？張耿豪說明，除了叫救護車外，第一時間替患者進行CPR是最重要的關鍵，若所處地點附近有「AED心臟電擊去顫器」，也要分配人員拿取，因為很多人在休克前只是出現心律不整，若沒有及時搶救，10至15分鐘內就會休克昏迷，遇到類似事件務必保持冷靜，請勿驚慌。