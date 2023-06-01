金曲歌王王力宏演唱會票房秒殺　您是否支持他再開唱？

金曲歌王王力宏2021年底突宣布離婚，與結婚9年的前妻李靚蕾分手，過去恩愛畫面不再，雙方在台灣、美國兩地開始對簿公堂，官司尚未完結，為了處理家事，王力宏暫時退出娛樂圈，沉潛了1年多，直到今年才開始在美國賭城拉斯維加斯、泰國等地舉辦演唱會，數千張門票一掃而空。《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，請問如果王力宏想要復出歌壇，您是否會支持，願意去看他的演唱會？投票從今日起，至12日截止。投票請點這裡。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲王力宏與賭城演唱會近5千位粉絲合影，心情相當激動。（圖／寬魚國際提供）王力宏在新的巡迴演出，推出兩首新歌《ONE一個》、《想見就能相見》，展現創作才子的實力，獲得不少歌迷迴響，希望他能盡快復出樂壇。如今疫情解封後，台灣歌手們演唱會復甦，王力宏6月初將在泰國曼谷舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會，門票開賣之後，來自世界各地的歌迷湧入搶購，同時近數萬人在線，系統數度當機，門票火速完售，網路上已經有跪求加場的聲音。在資深經紀人邱瓈寬的協助，他也希望恢復巡迴演出，早日回到台灣表演。怎麼了！邱瓈寬突為王力宏鄭重道歉 「希望多見諒」王力宏官司未落幕！李靚蕾慶祝37歲生日 許瑋甯「火辣裝扮」現身盤點演藝圈怨偶！汪小菲被爆最愛大S 王力宏新歌遭重錘黃明志挺王力宏「又不是在選道德部長」 高喊：官司加油