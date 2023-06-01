霧峰18條登山步道　議員爭取打造成為「大坑第二」

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李天生指出，「中心瓏登山步道延伸至阿罩霧山(小百岳)」，可以串連現有多條登山步道，讓鄉親擁有更寬廣的登山和騎車空間，其中阿罩霧山為台灣小百岳之一，景觀優美，吸引不少民眾專程前往打卡，如果開闢步道，將方便大家前往，帶動觀光熱潮，難能可貴的是，該處步道工程用地地主同意提供使用，預期容易推動，目前正委請市府觀旅局規劃設計中。
李天生強調，霧峰山區面積廣大，風景美麗，在市府和霧峰公所努力下，目前闢建不少登山步道及單車路線，已經成為屯區鄉親登山、騎車健身的好去處，熱鬧景況並不輸給大坑風景區，不過地方資源缺乏，目前各界爭取將霧峰納入參山國家風景區，希望進一步提升霧峰地區觀光建設，帶動觀光發展。
霧峰觀光大使陳永進教授統計，霧峰登山步道/單車路線共計有18條，分別是：青桐林(花廊步道、奧山步道、樟樹步道、北坑溪步道)、省議會後山步道、阿罩霧櫻花步道、阿罩霧竹林步道、湧旺登山步道、玉蘭谷登山步道、五櫃崎登山步道、中心壠登山步道、獻堂登山步道、樟公北巷登山步道、樟公廟登山步道、八德巷登山步道、峰谷里登山步道、萬豐環山步道、豐營巷登山步道。
陳永進表示，其中12條路線可以騎單車上下，萬豐環山步道整體騎車環境可以排前3名，另一條排前3名的路線是樟公廟登山步道，這條路線有水蛇腰可練爬坡、有綠蔭環境清幽、山上可遠眺九九峰，觀景平台視野開闊，下山可騎朝陽科大後山的4線大道，寬敞舒適，可以一路滑行下山。