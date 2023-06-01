學校容易交叉感染！孩子得腸病毒要請假嗎？各縣市腸病毒停課標準一次看

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但要特別注意的是，並非孩子無症狀後就完全沒有傳染力，腸病毒會藉著排泄物和糞便排出，約持續 8 到 12 周，此時仍具有傳染力。因此小朋友回學校上課後，依然可以戴著口罩一段時間，並與其他幼童適度區隔，以減少傳染機會。
幼兒園、托嬰中心停課標準
除了感染腸病毒的病童請假外，整個班級有機會全數停課嗎？衛福部目前只建議幼兒園、托嬰中心等學前機構停課，而停課標準分成三種狀況，一種是「衛生福利部疾病管制署公布當年度發生腸病毒 71 型流行疫情」，另一種則是當年度無流行腸病毒 71 型，以及機構內發生腸病毒併發重症個案，且驗出 D68 型。
- 當年度發生腸病毒 71 型流行疫情：同班級在一周內有 2 名以上（含 2 名）幼童，經過醫師診斷為腸病毒感染，整班級停課 7 天。
- 當年度「沒有」發生腸病毒 71 型流行疫情：幼兒園、托嬰中心所在的縣市中，有「腸病毒 71 型檢驗陽性個案」或「年齡在 3 個月以上的腸病毒感染併發重症個案」時，比照有腸病毒 71 型流行疫情的停課方式。
- 機構內發生腸病毒感染併發重症個案，且驗出 D68 型：該個案就讀班級應停課 7 天。
請假天數怎麼算？舉例來說，班級內在 6 月 1 日時出現第一名腸病毒個案，而 6 月 2 日立即出現第二名個案，則是從第二名個案診斷當日起，該班級停課 7 天，也就是停課至 6 月 8 日，隔日復課。
但衛福部指出目前各縣市的停課標準並不完全一致，因為授權地方政府依照《傳染病防治法》第 37 條第 1 項第 6 款，斟酌自己縣市內狀況，來訂定符合需求的停課標準。爸爸媽媽如果有需要或有疑慮，建議直接打給所在縣市之衛生局、教育局或社會局瞭解相關規定。
全台 22 縣市國小腸病毒停課標準
|幼兒園、托嬰中心
|國小
|國中以上
|新北市
|在一星期內同班級或無法區分班級的收托單位有 2 名（含）以上感染腸病毒，取得家長們同意後應停課。
|原則上不停課，流行期間應停課；非流行期由校方、家長共同討論後擔心群聚風險可停課。
|原則上不停課，但校方討論後擔心群聚風險可停課。
|台北市
|比照衛福部 3 標準停課。
|原則上不停課，流行期間應停課；非流行期由校方、家長共同討論後擔心群聚風險可停課。
|原則上不停課，但校方討論後擔心群聚風險可停課。
|桃園市
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|低年級：同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|原則上不停課。
|基隆市
|與衛福部 3 狀況相同。
|原則上不停課。
|原則上不停課。
|新竹市
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|低年級：同班級 1 週內出現 3 名（含）以上腸病毒病童。
|原則上不停課。
|新竹縣
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|低年級：同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|原則上不停課。
|苗栗縣
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|低年級或有低年級生的補習班、課後照顧班等：同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|原則上不停課。
|台中市
|比照衛福部 3 標準停課。
|原則上不停課。
|原則上不停課。
|彰化縣
|幼兒園比照衛福部 3 標準停課；托嬰中心只要出現 2 人（含）以上就停課。
|介於腸病毒流行期且出現重症個案（1 例以上）時，低年級生所在班級，1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童，才要求停課 5 到 7 天。
|原則上不停課。
|南投縣
|比照衛福部針對腸病毒 71 型停課建議。
|原則上不停課。
|原則上不停課。
|雲林縣
|比照衛福部 3 標準停課。
|小學、補習班、安親班、兒童課後照顧班、早療中心等，1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童，才要求停課 7 天到 14 天。
|原則上不停課。
|嘉義市
|幼兒園、托嬰中心、早期療育機構等，同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童即停課。
|低年級：同班級 1 週內出現 3 名（含）以上腸病毒病童即停課；中高年級：出現 4 名（含）以上才停課。
|原則上不停課，除非 1 週內同班級中有 1/3 以上感染腸病毒。
|嘉義縣
|比照衛福部 3 標準停課。
|低年級：同班級 1 週內出現 3 名（含）以上腸病毒病童即停課；中高年級：出現 4 名（含）以上才停課。
|原則上不停課，除非 1 週內同班級中有 1/3 以上感染腸病毒。
|台南市
|比照衛福部 3 標準停課。
|原則上不停課，但學校若擔心疫情蔓延可停課 7 日。
|原則上不停課，以環境消毒為主。
|高雄市
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|低年級：同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。中高年級：原則上不停課。
|原則上不停課。
|屏東縣
|比照衛福部 3 標準停課。
|原則上不停課。
|原則上不停課。
|宜蘭縣
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|低年級：同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。中高年級：原則上不停課。
|原則上不停課。
|花蓮縣
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童時，校方與家長共同討論是否停課，天數由校方決定。
|原則上不停課，若擔心群聚感染，校方可自行討論是否停課，並決定天數。
|台東縣
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|低年級：同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。中高年級：原則上不停課。
|原則上不停課。
|澎湖縣
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童；或同班級出現腸病毒併發重症個案，且感染 D68 型。
|低年級：同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。中高年級：原則上不停課。
|原則上不停課。
|金門縣
|同班級 1 週內出現 2 名（含）以上腸病毒病童。
|原則上不停課。
|原則上不停課。
|連江縣
|同班級 1 週內出現 3 名（含）以上腸病毒病童。
|原則上不停課。
|原則上不停課。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
參考資料：各縣市政府衛生局
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 學校容易交叉感染！孩子得腸病毒要請假嗎？各縣市腸病毒停課標準一次看