學校容易交叉感染！孩子得腸病毒要請假嗎？各縣市腸病毒停課標準一次看

新北市

在一星期內同班級或無法區分班級的收托單位有 2 名（含）以上感染腸病毒，取得家長們同意後應停課。

原則上不停課，流行期間應停課；非流行期由校方、家長共同討論後擔心群聚風險可停課。

原則上不停課，但校方討論後擔心群聚風險可停課。