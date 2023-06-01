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綠前黨工性騷擾遭吃案　陳琬惠批：民進黨內部失序體制變加害者

▲前黨工揭性騷擾遭吃案，時任婦女部督導林飛帆致歉。（圖／記者嚴俊強攝，2023.06.01）
▲前黨工揭性騷擾遭吃案，時任婦女部督導林飛帆致歉。（圖／記者嚴俊強攝，2023.06.01）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨一名女性前黨工昨日晚間透過臉書指控自己遭合作的廠商性騷擾，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助，選擇息事寧人。當時負責督導婦女部的時任黨副秘書長今（1）日也坦承對性騷擾事件早知情，民眾黨立委陳琬惠痛批民進黨內部失序的體制，形同加害者。

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陳琬惠表示，民進黨黨工遭到性騷擾，在恐懼與焦慮下上報，卻遭黨內時任婦女部主任，現任黨副秘書長許嘉恬冷漠以對「所以呢？你希望我做什麼？」、「你當下怎麼沒有叫出來？」。同時，以「你的名譽可能受損，我的態度會更冷漠」等言語「勸導」受害人不要啟動黨內性平程序。

陳琬惠表示，無論在那個機構與政黨，都不應該容忍對於女性性騷擾、性壓迫的視若無睹、息事寧人。「我們對於平權社會的追求，不是倚靠受害者的勇氣。今天的受害人真的非常勇敢，面對結構的權力，依舊努力站了起來。」

陳琬惠表示，希望未來，有更多的受害者能得到勇氣，面對權力與暴力。一同追求，每個人都能被好好對待的社會。他也要呼籲社會大眾，今天加害的是民進黨內部的失序的體制，還有社會上依舊對於女性的惡意，網友跟大眾請不要去攻擊或騷擾被害者，不要再次傷害這個勇敢的人。

時代力量立委王婉諭表示，她看到民進黨內部，有職場性騷擾事件未被妥適處理，這種事情發生在理應最熟悉相關法令程序、最具備敏感度的政治工作場域，實在令人相當難過與遺憾，參與性平事件調查、協助的人，更應該保持敏感度，給予被行為人提供更多支持。
　
王婉諭表示，衷心希望，對性別平權的關懷，對女性權益的保障，不會只是標籤與口號，不會只出現在法案條文中，而能真正成為每一個人都重視，且致力遵守的目標，更是政治工作者無可迴避的責任。她也衷心希望，今天當事人選擇勇敢站出來，社會大眾能給予更多支持與陪伴，請酸民停止質疑她揭露事實的動機，停止任何可能造成二度傷害的行徑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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