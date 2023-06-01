綠前黨工性騷擾遭吃案　陳琬惠批：民進黨內部失序體制變加害者

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陳琬惠表示，無論在那個機構與政黨，都不應該容忍對於女性性騷擾、性壓迫的視若無睹、息事寧人。「我們對於平權社會的追求，不是倚靠受害者的勇氣。今天的受害人真的非常勇敢，面對結構的權力，依舊努力站了起來。」
陳琬惠表示，希望未來，有更多的受害者能得到勇氣，面對權力與暴力。一同追求，每個人都能被好好對待的社會。他也要呼籲社會大眾，今天加害的是民進黨內部的失序的體制，還有社會上依舊對於女性的惡意，網友跟大眾請不要去攻擊或騷擾被害者，不要再次傷害這個勇敢的人。
時代力量立委王婉諭表示，她看到民進黨內部，有職場性騷擾事件未被妥適處理，這種事情發生在理應最熟悉相關法令程序、最具備敏感度的政治工作場域，實在令人相當難過與遺憾，參與性平事件調查、協助的人，更應該保持敏感度，給予被行為人提供更多支持。
王婉諭表示，衷心希望，對性別平權的關懷，對女性權益的保障，不會只是標籤與口號，不會只出現在法案條文中，而能真正成為每一個人都重視，且致力遵守的目標，更是政治工作者無可迴避的責任。她也衷心希望，今天當事人選擇勇敢站出來，社會大眾能給予更多支持與陪伴，請酸民停止質疑她揭露事實的動機，停止任何可能造成二度傷害的行徑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110