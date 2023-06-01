歷經流標4次　葫蘆墩圳社皮分線6月動工

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立委楊瓊瓔爭取農水署3793萬元經費，重修葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸，今(1)日上午在現地辦理施工前說明會，包括農田水利署臺中管理處、議員羅永珍、神岡區長梁益明、三角里里長江炳煌均出席，沿岸數十位農民及社區居民也到場關心。
農田水利署臺中管理處簡報說明，西汴幹線社皮分線現況渠道多為裸露土崁，易侵蝕邊坡造成淤積，甚至改道沖刷橋墩、鄰房基礎。水道空間環境凌亂、落葉枝條等易阻礙水流，雖有多元植生但林相雜亂無序。
社皮分線護岸改善工程除改善中興橋下游左右岸渠道，改建小給水路既有側溝，並保留相思、茄冬等多棵老樹；在不影響通排斷面下施作人行休閒步道、階梯廣場、故事牆等景觀設施，營造休憩水岸環境。
三角里長江炳煌提到，此案20年前即向當時台中農田水利會爭取闢建公園，用地取得及建設費用高達數億元，經費規模大概是神岡鄉好幾個年度預算，因此不了了之。感謝楊立委戮力奔走，成功爭取農水署經費闢建水岸綠地，除營造親水環境，也有助改善水質，穩定灌溉用水。
楊瓊瓔表示，此案歷經四次流標及調整工程預算，終於在今年5月2日決標，預定下月開工，力拚農曆年前完工，除重新施作砌石護岸，解決土堤龜裂的漏水問題，並提供社區居民水岸綠地休憩運動，建議故事牆融入地方特色及發展緣起，連結生態、教育，培訓導覽員，提供小學、幼兒園戶外教學，以了解地方故事及人文歷史。