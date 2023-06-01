焦凡凡不要看！婁峻碩幫辣妹擦防曬油 「香豔畫面」全曝光
婁峻碩在歌壇、電影及主持皆小有成就，且和女友焦凡凡感情也相當穩定，出道即將邁入第10年的他，宣布將於9月23日首登台北流行音樂中心開唱，特別把這些年打拚力爭上游的心路歷程化為「上漲」二字，並以此當作演唱會名稱及主要概念，除了象徵自己演藝事業持續蒸蒸日上之餘，並藉著開唱向長久以來支持的歌迷展現成長軌跡。而婁峻碩近來還推出新歌〈Just Break Up〉MV，婁峻碩還在MV中幫辣妹擦防曬油。
記者吳雨婕/綜合報導
儘管先前曾跟著團體五堅情一起攻蛋開唱，但這卻是婁峻碩出道以來生平第一次舉辦個人大型售票演唱會，身兼演唱會總監制的他坦言壓力不小，最近來因為同時籌備演唱會、新專輯蠟燭兩頭燒，讓他生病得腸胃炎而瘦了3公斤，他表示：「壓力並非來自票房，而是想讓婁力士們看到我近十年的成長，如何從花蓮一個默默無名的愛音樂愛唱歌的小孩，變成一個獨立音樂人成長茁壯！」值得一提的是，這次演唱會上海報斗大的名稱「上漲」二字竟是出自於婁爸之手，原來已經是退休業務員的婁爸平常私下最愛的休閒就是寫書法，寫得一手好字的他，這次受婁峻碩之邀為演唱會海報親手寫下毛筆字，蒼勁有力、宛如書法高手的筆跡讓人感受到強大的書法功力之餘，更令大家驚豔婁爸的深藏不露。
而這場在北流的「上漲」演唱會即將在6月10日於KKTIX開賣，婁峻碩特別在門票開賣前夕無預警釋出新歌〈Just Break Up〉饗歌迷，這首力邀好友派偉俊製作、Tyson Yoshi合唱的新單曲儘管高唱「BREAK UP（分手吧）」乍聽是一首「勸離」的搖滾分手情歌，但其實細聽竟藏有「閃光彈」，原來歌詞最後一段加入女生求和的OS，讓婁峻碩跟Tyson Yoshi在最後一段副歌改唱起「MAKE UP （和解）」兩字。在MV中為了呈現歌曲中想要表達每一段談戀愛的情侶感情狀態大不同，化身為救生員的婁峻碩及Tyson Yoshi還在泳池邊演起與泳裝爆乳辣妹對戲的戲碼，只見鏡頭中兄弟倆際遇大不同，Tyson Yoshi讓辣妹按摩好不快樂，而婁峻碩卻無奈地幫另一位辣妹擦防曬油，不過兩人享豔福的畫面卻讓在場的男性工作人員好生羨慕，還虧說：「感覺像自肥！」