全家「康康五」回來了！氣泡美式買1送1 大杯冰可可20元開喝
全家明（2）日起至6月4日，推出康康五活動，共有5支熱門商品，最低5折起優惠，包括民眾最愛的特大杯冰西西里氣泡美式、醇黑厚可可（中杯冰飲、大杯冰飲）皆買1送1，大杯可可冰飲原價50元，搭配自帶杯扣5元，只要20元開喝；冰品有哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家2日起至6月4日，特大杯冰西西里氣泡美式（售價80元）、醇黑厚可可（中杯熱飲50元、大杯冰飲50元）買1送1，搭配自帶杯5元折扣，最低20元開喝冰可可飲，比手搖飲店還要划算！
還有WA!COOKIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、UCC無糖咖啡、FMC鹼性離子水（1385ML）買1送1優惠；哈根達斯指定迷你杯、雪糕任選買2送1；三得利的微醉芒果冰風味沙瓦、微醉葡萄沙瓦雞尾酒任選2件75元。
同時，全家即日起至6月27日前，使用全盈+PAY消費滿200元即可集1個章，集滿3個章就可兌換100元紅利金（紅利金兌換期限至112/7/31，每會員限兌換1次）。
超商優惠不可錯過的還有，全家會員27日前，每日可至APP玩2次輪盤遊戲，最大獎有飲料、冰品任兩件0元；7-11APP在6/17前，每日可直接免費抽2次優惠券，最大獎有指定冰品0元券，人人有獎則是5、7、9折優惠券。