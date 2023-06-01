大鶴遭爆看蘇打綠演唱會「喝酒吵鬧」！他親上火線反擊：難看故事
天團「蘇打綠aka魚丁糸」30日在兩廳院藝文廣場免費舉行《Round 2》戶外演唱會，現場吸引將近3萬人朝聖，但演唱會結束後，卻有一名網友在Dcard上爆料，演員大鶴（林鶴軒）在現場插隊還喝酒吵鬧，貼文一出立即引起熱議，對此大鶴也在IG發限時動態親上火線回應，經紀人也發聲還原事發經過。
記者賴禹妡/綜合報導
一名網友昨（31）日在Dcard中貼文，他以「蘇打綠Round 2演唱會，演員林鶴軒插隊喝酒吵鬧」為題，表示參加蘇打綠演唱會時，看到一群人在演唱會開始後還坐著吃東西、聊天、喝酒及玩手機，還有人大聲講電話，中途大鶴突然帶了一堆酒插隊擠進來，「蘇打綠團員們在講6年半的心情，他們在台下乾杯很吵」，甚至大鶴還在點歌環節一直甩水壺，讓他覺得超危險，且演唱會明文規定不能錄影，大鶴還在蘇打綠唱最後幾首歌時拿出手機錄影，讓他直呼：「遇到一群很奇葩的人。」
對此，大鶴在IG限時動態以蘇打綠歌曲〈無言歌〉當背景，寫下：「真的蘇打粉是不會躲在鍵盤後面，用自己零散的錯誤資訊拼湊出一個難看的故事，以此當作子彈無差別掃射。我相信你這輩子沒有被這樣誤會過然後還無法解釋的難受，我祝福你一輩子都不要有這種經驗」，並附上一個笑臉。
根據《三立新聞網》報導，大鶴經紀人回應，原PO文內那群人和大鶴並不認識，大鶴和朋友觀看演唱會時全程站著，不過大鶴確實有晚到才去找朋友集合，關於演唱會錄影部分，大鶴並沒有拍到表演內容，是直到散場才拿手機錄下全景當紀念，至於被指控在點歌環節甩水壺，大鶴當天沒有攜帶水壺，只有一個隨身小包，可能有因為太投入演唱會造成包包搖晃，對於晚進場影響到別人說聲抱歉，未來會再特別注意。