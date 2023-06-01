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弱勢童放暑假「沒了營養午餐吃什麼？」　佳格推食育箱助偏鄉童

▲佳格今（1）日正式宣佈推出「以愛灌溉食育箱」計畫，攜手博幼基金會將物資於暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口，目標照顧超過5000名偏鄉兒童家庭。（圖／周淑萍攝）
▲佳格今（1）日正式宣佈推出「以愛灌溉食育箱」計畫，攜手博幼基金會將物資於暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口，目標照顧超過5000名偏鄉兒童家庭。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

暑假快到了，多數孩子在家長的安排之下準備參加各種活動，但對於弱勢孩童來說，三餐卻成為暑假最大的考驗。有鑑於此，佳格今（1）日正式宣佈推出「以愛灌溉食育箱」計畫，將攜手博幼基金會將物資於暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口，同時，佳格也將發送超過千份兒童營養知識墊板及教案，盼助孩童營養自立，總計目標照顧超過5000名偏鄉兒童家庭。

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疫情禁令逐步鬆綁，生活逐漸回到常態，但弱勢孩童的資金卻還沒到位，博幼社福基金會執行長陳良枝向《NOWnews今日新聞》表示，至今還有700萬的缺口，面對即將到來的暑假，「沒了營養午餐，下一餐還能吃什麼？」這句話真的是傳達出偏鄉孩子最底層的心聲。

暑假來臨意味著失去營養午餐保護傘，國小四年級的小興，家境貧困平日靠打包學校營養午餐填飽自己和弟弟的肚子，父親長期在外地工作，暑假來了張羅自己跟弟弟的三餐成為最難的暑假作業，白飯配醬油、泡麵加蛋、零食餅乾可能就是暑假期間的家常便飯。

▲佳格力推食育箱不讓偏鄉童餓著。（圖／周淑萍攝）
▲記者會重現偏鄉孩童在沒有外界幫助之下的三餐，經常用白飯配醬油、泡麵果腹。（圖／周淑萍攝）
博幼調查發現近幾年，仍有高達四成的偏鄉弱勢兒童曾經餓肚子、煩惱下一餐在何處，偏鄉受輔導孩童對比全台一般學童，不僅熱量攝取過多，維生素礦物質更嚴重不足，嚴重影響孩子學習的專注力。多數孩子不了解零食糖果對身體健康的影響，沒有正確的營養提醒，便宜、好吃的零食成為多數偏鄉弱勢兒童的暑假正餐。

第一線照顧孩子的博幼基金會尖前中心主任康昌銘分享，暑假期間，孩子們少了營養午餐，物資不夠時會打包博幼課輔的奶粉，直至2023年的今日，這些看起來不可思議的案例依舊在台灣的偏鄉發生。

▲佳格力推食育箱不讓偏鄉童餓著。（圖／周淑萍攝）
▲佳格力推食育箱，盼民眾共同伸出援手，希望台灣每個角落的孩童都不要再餓肚子了。（圖／周淑萍攝）
佳格企業社會責任推動小組暨媒體發言人王馨敏表示：「以愛灌溉前三年都以學校為主，由學校來申請，今年特別和博幼合作，希望可以把資源配送到更多地方。」2023「以愛灌溉」計畫兩大行動，包括捐贈「以愛灌溉食育箱」，及舉辦「以愛灌溉食育營」營養教案推動，期盼藉由物資及營養教育扎根偏鄉。預計將投入價值900萬的營養物資，目標照顧5000名偏鄉兒童。

▲佳格力推食育箱不讓偏鄉童餓著。（圖／周淑萍攝）
▲佳格媒體發言人王馨敏表示，期盼食物箱能接上偏鄉孩子暑假的營養缺口。（圖／周淑萍攝）
佳格同步邀請社會大眾共同響應「以愛灌溉食育箱」計畫，讓孩子暑假不停餐。即日起至6月30日於佳格食品集團電商「佳格健康GO」認捐「以愛灌溉食育箱」，佳格加碼再捐一份，且於實體通路購買「福樂一番鮮」1830ml系列，佳格將提撥銷售總額10%，作為以愛灌溉營養物資。

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