夏月電價今起開收！使用冰箱「3惡習」快改掉 忽略細節電費狂跳
夏月電價自今（1）日開始啟動，並將實施至9月底，許多民眾也開始從家中各種電器下手，希望能省下更多電費，而全年24小時無休運轉的「冰箱」更是重點之一。對此，台電也分享使用冰箱「3種習慣」，只要改善就能節能省電。
記者潘毅/綜合報導
依據最新電價表顯示，今年夏月電價每月用電120度以下者，不受影響；每月用電121至330度調漲約13%，331至500度、501至700度漲約22%，701至1000度調漲約23%，1001度以上調漲約28%，每度為7.69元。
🔷如何避免冰箱更耗電？「3習慣」改掉後Cool又省電
一、減少冰箱門開關次數及開啟時間
頻繁開啟冰箱門或開太久，都會讓壓縮機為了降溫多運轉而耗電，開一次冰箱壓縮機平均會多運轉10分鐘才恢復冷藏溫度，可以將食材分類擺放或在門上標示位置，減少開冰箱翻找食材的時間。
二、冰箱不要塞太滿
如果將冰箱塞得滿滿，會造成冷空氣無法順利流通，降低保冷效果，因此冰箱內擺八分滿最剛好。
三、冰箱門要關緊
使用完冰箱後，記得將門關緊，同時要定期檢查門上膠條，是否有「老化變形或密合變差」的問題，避免門縫一直漏氣，電費也在無形之中增加。