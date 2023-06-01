超商飯糰Top 6公開！Joeman「奢華海鮮丼」拿第2　敗給經典這一味

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觀察近一年內網友針對超商三角飯糰口味的相關話題討論，可以發現最經典的「鮪魚」口味受到熱烈討論，其受歡迎的原因在於口味平易近人、接受度高，有網友就在討論區表示「不管是全家還是711，都只喜歡吃鮪魚御飯糰，鮪魚真的好好吃啊」，可見鮪魚有不少死忠的支持者。
TOp 2：Joeman聯名「奢華海鮮丼」
超商也不斷地推陳出新，與網紅、KOL合作研發新口味，「奢華海鮮丼」、「照燒雞拌飯」就是與網紅「Joeman」合作推出的全新口味，也受到民眾正反兩極的熱烈討論，像是有網友在討論區表示「奢華海鮮丼可以吃到熟成明太子、熟成鮭魚卵、魚卵塊、干貝與蝦仁等五種餡料，口味比較清淡，當早餐吃也不會有負擔」，但也有網友覺得「海鮮丼差不多就是龍蝦沙拉的味道，不值59元」，可見大家對口味都有不同的標準，但價格是決定購買的重要因素之一。
Top 3：肉鬆飯糰
「肉鬆」口味也是靠著老少咸宜的風味攻佔排行榜，有網友留言分享自己對肉鬆飯糰的口感研究「有次晚上去超商剛好在進貨，吃到當天製造的酥脆肉鬆內餡，跟放一天的口感完全不一樣！」，吸引網友熱烈迴響「放一天的米飯口感會偏硬、肉鬆餡料濕潤，與當天製造的口感不一樣」，顯見飯糰雖然是冷藏食品，但大家還是非常講究口感的。
Top 4：Joeman聯名「照燒雞拌飯」
Joeman另款聯名的平價飯糰「照燒雞拌飯」也擠進最後歡迎超商飯糰前6強，網友說飯糰本體是調味過的飯，裡面有一小陀照燒醬，「吃起來甜甜的味道普通，口感有點像醬油膏，沒有吃到餡料。」但也有人認為，只賣23元，「還算超值」、「吃起來不錯吃」。
最後，第5到第6名依序是「蔥鹽燒肉」及「熟成明太子」口味。「蔥鹽燒肉」也是網友討論度高的品項之一，靠著經濟實惠的價格與鹽蔥燒肉的蔥油香征服網友們的味蕾，有網友分享「鹽蔥燒肉的蔥油味真的很香，稍微偏鹹但我覺得好好吃，裡面的肉也不會乾乾柴柴的，完全是很簡單但很耐吃的口味，這款連我媽都很愛」、「蔥鹽口味很好吃！算是數一數二最常抓的三角飯糰」，不少人認為這個口味榮登排行榜是實至名歸。