大型重型機車　中市府：即日起開放進入停車場

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交通局長葉昭甫表示，台中市從去年底實施禁止大型重型機車進入特定立體停車場，以因應車道行駛安全為最大考量，並非剝奪大型重型機車停車的權益，交通局更積極推動停車場興建、停車場安全、停車位管理等相關措施，盡力維護所有使用公有停車場的公共安全，並視民意需求檢討設施及政策，共同打造更良善、更友善的停車空間。
交通局指出，為服務民眾騎乘大型重型機車的停車需求，在安全至上與友善停車空間考量下，即日起撤銷原111年12月29日公告禁止大型重型機車進入措施，重新開放讓重機騎士可以停放車輛，並另行公告17場坡道較陡的公有立體（地下）停車場，設置新的警示標語，提醒駕駛人減速小心騎乘，也會視公告的17場停車場配置條件，評估於停車場地上一層設置「大型重型機專用車格」，有停車需求的重機騎士，要將大型重型機車停放於車道較陡的停車場時，以地上一層停放為優先，確保停車場公共安全與停車需求。
交通局說，從去年5月起，針對已完工營運的立體（地下）停車場共40場，進行停車場坡度調查，檢討公有停車場樓層間的車道坡度，是否對車輛行駛有安全顧慮，評估其中17場因場內坡道較陡，採局部或全場禁行大型重型機車，並滾動檢討相關措施，交通局傾聽地方民意，積極回應大型重型機車騎士的意見，實施近5個月後，重新檢討政策的妥適性，立即順應民眾需求。
葉昭甫強調，17處立體停車場原本禁停重機，並非差別待遇，而是以重機在坡陡立體停車場行進安全為主要設想，交通局未來每年仍將持續檢討各地區及各商圈汽、機車、大型重型機車等各式車輛停車供需狀況，適時增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，改善硬體設施，強化停車場行駛動線安全及停放空間的妥適效果，以確實改善停車秩序，讓市民能更直接感受到台中市的蛻變與進步。