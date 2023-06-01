高雄人起飛了！虎航「全線機票899元起」 官網同享、旅展再殺9折
2023高雄市旅行公會國際旅展，即將於6月2日至5日在高雄展覽館開跑，台灣虎航今（1）日宣布將同步於官網推出線上旅展，祭出全線機票促銷「單程未稅899元起」優惠活動，旅展現場購票有機會再享9折優惠，還有每日限定成交禮。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣虎航迎接高雄旅展，6月2日上午10:00起至2023年6月5日晚間23:59止，將同步線上線下聯合促銷，官網可同享全線機票促銷「單程未稅899元起」優惠，民眾於旅展現場購票有機會再享票價9折優惠；可訂購的旅行期間為即日起至2024年3月30日。
且凡購買日本、泰國各航線，及部份指定航線包括花卷、仙台、新潟、茨城等機票的消費者，更能獲得旅展每日限定的加碼成交禮，數量有限送完為止。現場追蹤台灣虎航官方IG帳號，並分享貼文至個人限動並tag指定文字，還有機會抽中共12張「台灣虎航指定航點來回機票」、日本王子大飯店指定住宿券、Joytel日本3GB網卡，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等好禮。
另外，嚮往深度旅遊的民眾，也可選擇華航新推出的「華航機微酒」服務，與旅遊業者共同打造奢華深度旅遊體驗，搭配燦星旅遊到越南蘭珂悅榕庄入住頂級海灘獨立泳池別墅，湯桂禎旅行社獨家入住星野虹夕諾雅峇里島飯店；造訪剛榮獲「TripAdvisor」2023日本最佳飯店冠軍的「Club Med北海道TOMAMU」，享受全包式假期同時享有機票與飯店優惠，再搭配尊寵高空米其林飛機餐。